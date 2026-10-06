Воплощена в хрустале. Шахматная ладья XIV-XV века станет одним из символов Лидского замка

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторую жизнь получил средневековый артефакт, который нашли археологи при раскопках на территории Лидского замка, - созданная по его прототипу на стеклозаводе "Неман" статуэтка станет одним из символов музея. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в Лидском историко-художественном музее.





"Шахматная ладья из Лидского замка - образец косторезного мастерства, выполненный в стиле абстрактной символики. О том, что перед нами именно ладья, свидетельствует верхняя часть узора со своеобразными крыльями руха - гигантской птицы, известной по арабским сказкам, легендам, преданиям древних путешественников. Средневековый мастер создал нечто среднее между восточной фигурой и русской ладьей. Артефакт свидетельствует не только о том, что в Лидском замке играли в интеллектуальные игры, но и что наши предки занимались косторезным мастерством", - рассказали в музее.





Специалисты предполагают, что ладья вырезана из рога лося, так как его ширина позволяет выпилить фигуру такого размера.





Хрустальные ладьи, воссоздающие образ оригинала, будут вручаться победителям конкурсов, которые проводят музейщики, и станут одним из символов Лидского историко-археологического музея. Первые такие призы уже вручены победителям шахматного турнира "Ладья Лидского замка", в котором участвовали более 30 игроков-любителей из Гродненской области.





Оригинальный средневековый артефакт и его хрустальная реплика экспонируются на выставках в музее.-0-