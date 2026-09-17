Волонтеры БРСМ по всему Минску узнали у белорусов, что для них значит День народного единства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский городской комитет ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" в ходе празднования Дня народного единства проводит масштабный комплекс городских мероприятий "Код народного единства". Акция объединила более 1 тыс. волонтеров почти на 100 пикетах по всему городу, передает корреспондент БЕЛТА.



В течение дня в столице с самого утра работают около 100 пикетов, расположенных в местах с высокой проходимостью, включая крупные транспортные узлы, выходы из станций метро, торговые центры, парки, площади, студенческий городок и рынки. В организации приняли участие более 1 тыс. волонтеров. На каждой локации прохожим раздают информационные брошюры о Дне народного единства, а также воздушные шары и флажки Беларуси. На некоторых точках установлены фотозоны, где горожане могут сделать памятные снимки и опубликовать их в социальных сетях с тематическим хештегом #КодНародногоЕдинства.



Кроме того, на четырех крупных площадках города - торговых центрах "МОМО", "Галерея", Dana Mall и железнодорожном вокзале станции "Минск-Пассажирский" - пройдут четырехчасовые концерты и интерактивные мероприятия. "Молодежь поздравит народ песнями, танцами, поэтическими выступлениями и мастер-классами. Они покажут свои таланты, объединяясь вместе ради будущего страны, ее продвижения и созидания. Сцена сегодня не только площадка для концертных выступлений, но и смысловой центр, обеспечивающий единство всех элементов акции", - рассказали в организации.



Одним из волонтеров стала первокурсница Института психологии Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка Анастасия Старовойтова. Девушка состоит в БРСМ с 8-го класса. "Я вступила в организацию без раздумий, очень хотела. Это мой первый опыт участия в подобных акциях в вузе, мы сразу же откликнулись на предложение о волонтерстве. На пикетах общаемся с людьми, дарим позитив, приобщаем к празднику и узнаем, что для граждан значит День народного единства", - рассказала она. Анастасия считает важным моментом, когда мы можем оглянуться на историю и понять важность воссоединения Западной Беларуси с остальной частью страны. Она уверена, что необходимо доносить информацию о прошлом, чтобы горожане ценили свою историю.



Похожими мыслями поделилась ее однокурсница Валерия Перко. Она уже имеет волонтерский опыт: в школе девушка принимала активное участие в республиканской акции "Чудеса на Рождество" и состояла в волонтерском движении "Доброе сердце". С начала учебы в университете Валерия уже успела побывать на диалоговых площадках для молодежи. "День народного единства - праздник, о котором обязан знать каждый белорус. Без знания истории у нас не будет будущего", - подчеркнула она, добавив, что ее главная цель во время пикета - рассказать людям о важности праздника.



Беларусь для девушки в первую очередь родной дом, семья и близкие люди. "Это лучшая страна для всестороннего развития молодого поколения. Очень горжусь тем, что я гражданка Беларуси. Любовь к стране - одна из причин, по которой я являюсь постоянным волонтером подобных мероприятий", - пояснила Валерия Перко.



Организаторы отметили, что вся молодежь столицы поздравляет жителей и гостей города с этим важным для каждого белоруса праздником, демонстрируя силу сплоченного народа во имя будущего Беларуси, дальнейшего развития и созидания на родной земле.-0-