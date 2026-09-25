"Вольно!" Учебный сбор по территориальной обороне завершился в Гомельской области

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Учебный сбор по территориальной обороне завершился в Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.Учебный сбор по территориальной обороне проходил с 1 по 25 сентября по плану подготовки территориальных войск в Гомельской области. Военнообязанные территориальных войск по итогам сбора достойно исполнили гражданский долг."Стоящие сегодня в дружном, сплоченном строю доказали на деле свою готовность в любой момент прибыть и защитить свою малую родину, быть верными военной присяге. Четыре недели назад вы пришли в свою боевую семью территориальных войск, поменяв умеренный гражданский быт на не легкий, но почетный и ответственный путь военной службы. С этого момента каждый из вас должен понимать, что именно вы - главная опора нашего региона и белорусского государства, поэтому и требования к вам остаются самые высокие. Где бы вы ни находились на гражданских должностях, вы должны быть не только профессионалами своего дела, но и верными военной присяге патриотами", - напутствовал участников сборов с завершением учебной подготовки член Совета Республики Андрей Кривоносов, последний день находящийся в должности военного комиссара Гомельской области.Военнообязанных поблагодарили за мужество, стойкость и верность воинскому долгу. "Равняйсь! Смирно! Командирам подразделений к награждению приступить", - дал команду на учебных сборах военный комиссар. Почетные гости вручили военнообязанным благодарственные письма и грамоты.Инженер-программист Денис Вербенец проходил учебные сборы в подразделениях огневой поддержки. "Сборы прошли очень интересно и плодотворно. Под грамотным командованием рота огневой поддержки выполнила все поставленные задачи. Здесь собрались все ответственные, взрослые люди, которые проходили службу в армии почти 20 лет назад. Мы вспомнили умения и навыки, конечно, узнали много нового. Требования и уровень подготовки исходят из ситуации внутри страны, а также по внешнему периметру. С учетом технического и технологического уровня сейчас подготовка была более интенсивной, больше внимания уделялось именно практической части. Это важно, ведь технологии продвинулись далеко вперед с тех пор. Внедрены дроны и другие технологии, которые требуют и современных решений. Все это надо знать, для этого мы прибыли и выполнили программу сборов", - обозначил он.От имени военнообязанных поблагодарил командиров и организаторов сборов Алексей Герасименко. Он отметил, что за эти четыре недели была проделана серьезная работа. "Несмотря на трудности и лишения воинской службы, мы смогли стать практически семьей, командой профессионалов военного дела. Выражаю слова благодарности руководству сборов, нашим командирам, начальникам и инструкторам за труд и внимание, вложенное в наше обучение. Будем всегда беречь нашу Беларусь и Гомельскую область", - заверил Алексей Герасименко. Также он поблагодарил родных и близких, чьи теплота и любовь помогали в трудные минуты.Ежегодно учебные сборы военнообязанных проводятся в разных районах юго-восточного региона.-0-