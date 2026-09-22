"Война" стала гораздо умнее, все прогрессирует. Участники учебных сборов по теробороне об уровне подготовки

Так, динамичные события развернулись на контролируемой силами взводного опорного пункта местности. Отработаны алгоритмы по обороне, тактическим шагам и контратакам. В результате слаженных действий противник был разгромлен, восстановлены оборонительные позиции.
Службу в армии гомельчанин проходил в 2002 году. С тех пор произошли серьезные изменения. "Техника не стоит на месте. Сейчас много нового вооружения, цифрового. Очень легко с ним работать: координаты максимально точные, аэроразведка - на высоте. Шикарно, раньше такого не было. Такие сборы очень важны", - пояснил Дмитрий Поляков.
Старший стрелок Владимир Жолудов из Гомеля служил в армии почти 30 лет назад, на сборах освежил знания и отработал навыки, плюс узнал о тактических и технических новшествах. "Это был осенний призыв 1999 года. Тогда мы тоже серьезную подготовку получили: патрулировали по городу, выбывали для усиления подразделений в Минск и др. Конечно, за это время многое изменилось кардинально: начиная от тактики ведения боев и заканчивая техническими средствами, поставленными на вооружение. "Война" стала гораздо умнее. Все прогрессирует", - подчеркнул он. По его мнению, особое значение имеют беспилотные летательные аппараты. "Применение дронов кардинально влияет на военную подготовку. Важно расширять обучение управлению дронами, возможно и создавать профильный вид войск. За этим будущее", - дополнил он.
Применить полученные навыки, по словам участника сборов, он с коллегами теперь может при необходимости в любой момент, на любой локации и при различных обстоятельствах и условиях. "Дисциплина, внимательность и ответственность - самое важное в этом деле. Всегда нужно быть готовым, ведь граница у нас рядом", - сказал он.
Старался проявить себя на сборах достойно, выполняя поручения, рассказал Владимир Жолудов. "По жизни стремлюсь ответственно подходить и к работе, и к другим направлениям. Очень неожиданно и приятно было получить в подарок от генерала наручные часы", - отметил он.
Как сообщалось, учебные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска, проводятся в Гомеле, Светлогорском и Октябрьском районах по плану с 1 по 25 сентября.-0-
Фото Марины Васильевой