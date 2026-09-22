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"Война" стала гораздо умнее, все прогрессирует. Участники учебных сборов по теробороне об уровне подготовки

Опубликовано:

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Регионы
22 сентября 2026, 17:03

"Война" стала гораздо умнее, все прогрессирует. Участники учебных сборов по теробороне об уровне подготовки

22 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Участники учебных сборов с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска, во время командно-штабных учений в Гомельской области поделились своими впечатлением и мнением с журналистам об уровне пройденной подготовки, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня представители территориальных войск Гомеля и юго-восточного региона отработали действия по ведению обороны на подступах к областному центру. Уровень действий подразделений территориальных войск оценил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Павел Муравейко.
Эпизод по ликвидации условного противника был отработан на участке автотрассы юго-восточного региона в направлении южных рубежей. Согласно заданной легенде, незаконное вооруженное формирование совершило прорыв государственной границы. Подразделения территориальной обороны первыми отразили атаку условного врага.

Так, динамичные события развернулись на контролируемой силами взводного опорного пункта местности. Отработаны алгоритмы по обороне, тактическим шагам и контратакам. В результате слаженных действий противник был разгромлен, восстановлены оборонительные позиции.
Командир 1-го отделения 1-го взвода 1-й стрелковой роты Дмитрий Поляков в гражданской жизни работает в кузнечном цехе на одном из промышленных предприятий Гомеля. 22 дня, проведенные на учебных сборах, дали ему многое в плане боевой подготовки. "Сегодня мы продемонстрировали, как удерживать позиции в случае прорыва участка госграницы и обезвредить условного противника. Была поддержка миномета, БТР, авиаразведки, дронов и др. Отработали взаимодействие с различными подразделениями и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте. Технику, предоставленную природоохранной организацией, адаптировали под вывоз раненых, подвоз боеприпасов и другие задачи", - рассказал он.
Службу в армии гомельчанин проходил в 2002 году. С тех пор произошли серьезные изменения. "Техника не стоит на месте. Сейчас много нового вооружения, цифрового. Очень легко с ним работать: координаты максимально точные, аэроразведка - на высоте. Шикарно, раньше такого не было. Такие сборы очень важны", - пояснил Дмитрий Поляков.

Старший стрелок Владимир Жолудов из Гомеля служил в армии почти 30 лет назад, на сборах освежил знания и отработал навыки, плюс узнал о тактических и технических новшествах. "Это был осенний призыв 1999 года. Тогда мы тоже серьезную подготовку получили: патрулировали по городу, выбывали для усиления подразделений в Минск и др. Конечно, за это время многое изменилось кардинально: начиная от тактики ведения боев и заканчивая техническими средствами, поставленными на вооружение. "Война" стала гораздо умнее. Все прогрессирует", - подчеркнул он. По его мнению, особое значение имеют беспилотные летательные аппараты. "Применение дронов кардинально влияет на военную подготовку. Важно расширять обучение управлению дронами, возможно и создавать профильный вид войск. За этим будущее", - дополнил он.
Применить полученные навыки, по словам участника сборов, он с коллегами теперь может при необходимости в любой момент, на любой локации и при различных обстоятельствах и условиях. "Дисциплина, внимательность и ответственность - самое важное в этом деле. Всегда нужно быть готовым, ведь граница у нас рядом", - сказал он. 

Старался проявить себя на сборах достойно, выполняя поручения, рассказал Владимир Жолудов. "По жизни стремлюсь ответственно подходить и к работе, и к другим направлениям. Очень неожиданно и приятно было получить в подарок от генерала наручные часы", - отметил он.
Как сообщалось, учебные сборы с военнообязанными, предназначенными в территориальные войска, проводятся в Гомеле, Светлогорском и Октябрьском районах по плану с 1 по 25 сентября.-0-
Фото Марины Васильевой
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Гомельская область учения
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