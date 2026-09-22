"Война" стала гораздо умнее, все прогрессирует. Участники учебных сборов по теробороне об уровне подготовки

Службу в армии гомельчанин проходил в 2002 году. С тех пор произошли серьезные изменения. "Техника не стоит на месте. Сейчас много нового вооружения, цифрового. Очень легко с ним работать: координаты максимально точные, аэроразведка - на высоте. Шикарно, раньше такого не было. Такие сборы очень важны", - пояснил Дмитрий Поляков.

Применить полученные навыки, по словам участника сборов, он с коллегами теперь может при необходимости в любой момент, на любой локации и при различных обстоятельствах и условиях. "Дисциплина, внимательность и ответственность - самое важное в этом деле. Всегда нужно быть готовым, ведь граница у нас рядом", - сказал он.