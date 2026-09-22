22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель такси и сотрудники службы 102 пресекли очередную попытку мошенников завладеть деньгами. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.
На специальную линию 102 УВД Минщины поступило сообщение от водителя такси о том, что он высадил пассажирку на остановочном пункте общественного транспорта и предполагает, что она приехала туда под воздействием мошенников, с которыми всю дорогу вела телефонный разговор.
Техник службы милиции 102 уточнила все обстоятельства, попросила водителя вернуться к женщине, а также передала информацию в Ждановичский отдел милиции Минского РУВД для оперативного реагирования. Сотрудница общалась с женщиной до прибытия на место милиционеров, разъясняла, что с ней общаются мошенники.
В итоге гражданка смогла уберечь более 5 тыс. евро и 500 рублей.-0-
Регионы
22 сентября 2026, 11:38
Водитель такси и служба 102 помогли минчанке сохранить более 5 тыс. евро
Фото Рixabay
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