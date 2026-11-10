10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель школьного автобуса лишен прав на три месяца из-за обгона транспортного средства на пешеходном переходе в Борисове, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ Минской области.
Житель Червенского района, управляя школьным автобусом PAZ, на улице Труда в Борисове совершил обгон транспортного средства на пешеходном переходе. В отношении мужчины был составлен протокол по ч.9 ст.18.13 КоАП.
Кроме лишения права управления транспортом, водителю школьного автобуса назначили штраф в размере двух базовых величин (90 белорусских рублей).
В ГАИ пояснили, что сообщение о грубых нарушениях ПДД, которые могли привести к трагическим последствиям, поступило в чат-бот МВД "Мы всегда рядом!".
Как сообщалось, в связи с завершением школьных каникул с 9 по 13 ноября по всей стране проходит комплекс профилактических мероприятий, направленных на безаварийную перевозку автобусами учащихся к учреждениям образования. Инспекторы ДПС проверяют техническую исправность машин и наличие ремней безопасности. Также в приоритете - квалификация водителей, строгое соблюдение ими требований ПДД, самочувствие перед выходом на линию.-0-
Регионы
10 ноября 2026, 12:41
Водитель школьного автобуса лишен прав из-за обгона на пешеходном переходе в Борисове
Скриншот видео УГАИ Минской области
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