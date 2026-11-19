19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль Всебелорусского народного собрания в обеспечении стабильности и поступательного развития Беларуси обсудили на едином дне информирования в 11-й городской клинической больнице Минска. С трудовым коллективом учреждения встретился помощник Президента - инспектор по городу Минску Дмитрий Реуцкий, передает корреспондент БЕЛТА.



По словам Дмитрия Реуцкого, медицинская сфера ему близка по семейным обстоятельствам: его родители и сестра работали врачами. "Здесь совсем другая атмосфера коллектива. Есть доброта, отзывчивость, готовность помогать людям", - отметил помощник Президента. Он также обратил внимание на организацию работы с молодыми специалистами в больнице. "Это тот актив, на который сейчас со стороны государства делается очень сильный акцент. Важно, чтобы молодые специалисты оставались в профессии", - подчеркнул он.



Основной темой встречи стала история ВНС, изменение его роли и стратегические решения, которые определяли развитие страны на разных этапах. В преддверии третьего заседания VII ВНС, назначенного на 17-18 декабря в Минске, спикер напомнил, что сегодня это высший представительный орган народовластия, решения которого обязательны для исполнения. Первое ВНС состоялось в 1996 году. В нем участвовали 4740 делегатов, утвердивших основные направления социально-экономического развития страны на 1996-2000 годы. За эту пятилетку ВВП вырос на 35,7%, промышленное производство - на 64,4%, инвестиции в основной капитал - на 33,2%, ввод жилья - на 81,1%, а реальные денежные доходы населения увеличились почти вдвое.



Дмитрий Реуцкий предложил вспомнить, с какими трудностями Беларусь столкнулась в начале 1990-х годов после распада Советского Союза. По его словам, тогда страна переживала системный кризис, сопровождавшийся спадом производства, безработицей и снижением объемов сельскохозяйственного производства. "Чтобы выйти из пропасти, нужно было выработать стратегию развития не только для преодоления кризиса, но и для дальнейшего движения всего государства", - сказал он, рассказывая о предпосылках проведения первого ВНС.



Отдельно помощник Президента остановился на изменении конституционного статуса собрания после референдума 2022 года. В апреле 2024 года на первом заседании ВНС в новом статусе были утверждены Концепция национальной безопасности и Военная доктрина. В декабре 2025 года собрание одобрило Программу социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Среди ее приоритетов - укрепление здоровья людей, поддержка семьи, качественное образование, развитие регионов и внедрение новых технологий. Для медицинского сообщества особое значение имеет цифровизация здравоохранения.



Подводя итог историческим этапам работы ВНС, Дмитрий Реуцкий отметил, что на каждом из них определялись ключевые задачи развития страны. "ВНС на всех исторических этапах участвовало в решении наиболее важных стратегических задач - с определенным акцентом и выработкой подходов на пятилетку", - подчеркнул он.



Вторая тема встречи - продовольственная безопасность - была рассмотрена в контексте развития АПК. Дмитрий Реуцкий напомнил, что на одном из этапов перед страной стояла задача не только обеспечить внутренние потребности, но и сформировать экспортный потенциал отрасли. "Что такое продовольственная безопасность? По сути, это возможность любого из нас своевременно, за нормальные деньги купить качественную и безопасную продукцию. Это страна, способная накормить свой народ качественной и здоровой пищей", - пояснил помощник Президента.



Он привел данные о позициях Беларуси на мировом рынке молочной продукции. На страну приходится около 6% мирового экспорта молока, география поставок охватывает 115 государств. Основными рынками остаются Россия, Казахстан и Китай, при этом растут поставки в страны Африки и на Ближний Восток.



Завершая выступление, Дмитрий Реуцкий привел слова Президента Беларуси о будущем страны: "Беларусь, если мы будем и дальше так беречь ее, - страна будущего. Обеспеченного, безопасного, комфортного будущего для всех и для каждого. И все это в наших силах!"-0-