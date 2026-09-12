Внешнеторговый атлас Гомеля в 2026 году пополнили семь государств - Пархамович

Как подчеркнул Руслан Пархамович, развитию реального сектора экономики способствует благоприятный инвестиционный климат. "На протяжении лишь минувшей четверти века количество компаний с иностранными инвестициями выросло практически в 20 раз, и сегодня это порядка 50 государств мира", - констатировал руководитель города.





По его словам, в условиях стремительно меняющейся бизнес-среды альянс общих интересов достигается на всех континентах, ежегодно расширяются горизонты сотрудничества. "Экспортно-импортные операции - более чем с 70 странами мира. На высоком уровне развиваются отношения со странами Евразийского экономического союза, Ближнего Востока, Азии, Африки. Ежегодно расширяется география партнерства. Не стал исключением и текущий год, в котором внешнеторговый атлас пополнили семь государств", - отметил председатель горисполкома.





Основным партнером остается Российская Федерация, внешнеторговое сотрудничество с которой охватывает 87 регионов, подчеркнул Руслан Пархамович. В пятерке лидеров он назвал Московскую, Брянскую, Смоленскую, Ульяновскую, Ростовскую области.





"Не менее активны внешнеторговые операции с юго-восточными партнерами. С Грузией совместный товарооборот вырос за пятилетку в два раза, с Азербайджаном - в три", - добавил председатель горисполкома.-0-

12 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомель ежегодно расширяет географию партнерства, в 2026 году внешнеторговый атлас города пополнили семь государств. Об этом заявил председатель Гомельского горисполкома Руслан Пархамович на торжественном приеме официальных делегаций городов-побратимов и городов-партнеров Гомеля по случаю 884-летия города над Сожем, передает корреспондент БЕЛТА.