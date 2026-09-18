Вместо халатов - экипировка. Более 100 медиков Витебской области сразятся в лазертаг-турнире

18 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 100 работников здравоохранения Витебской области примут участие в масштабных спортивно-тактических соревнованиях по лазертагу, приуроченных ко Дню народного единства. Мероприятие состоится 18 сентября в комплексе культурно-массового отдыха имени Советской армии областного центра, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения (БПРЗ).



В этом году турнир пройдет в обновленном формате: в состав 11 сборных команд организаций здравоохранения войдут наставники и молодые специалисты, которые только недавно приступили к работе на своих первых рабочих местах. Как подчеркнул председатель Витебской областной организации БПРЗ Владимир Плыткевич, мы осознанно так сформировали команды. "Для начинающих врачей и среднего медперсонала это прекрасная возможность в неформальной обстановке лучше узнать коллег, почувствовать поддержку коллектива, раскрыть лидерские качества и быстрее влиться в трудовую семью. Профсоюз всегда ставит во главу угла всестороннюю поддержку молодежи, а такие динамичные старты укрепляют дух солидарности и заряжают энергией", - сказал он.



На мероприятии будет работать полевая кухня. Гостей и участников соревнований ждет бесплатное горячее питание от войсковой части 5524 внутренних войск МВД. В меню - традиционная солдатская каша и горячий чай.



По итогам турнира победители и призеры будут награждены дипломами и ценными призами.-0-