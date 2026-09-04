Вклад Минска в экономику страны составляет почти 32% - Кухарев

Председатель горисполкома подчеркнул: "Сегодня вклад города в экономику страны составляет почти 32%". Председатель горисполкома подчеркнул: "Сегодня вклад города в экономику страны составляет почти 32%".





После встречи с главой государства Владимир Кухарев рассказал, что Президент интересовался в том числе работой отраслей, предприятий, настроением в трудовых коллективах. "Сегодня мы стараемся сделать все для того, чтобы экономика города развивалась. Работа с предприятиями, особенно промышленными, стоит во главе угла, потому что это основа экономики города. Вклад промышленности и предприятий - это более 13%", - отметил председатель горисполкома.





Владимир Кухарев добавил, что все предприятия Минска экспортно ориентированные. "Чтобы быть конкурентоспособными, надо развиваться, проводить обновление оборудования, внедрять новые технологии, что и делается", - отметил он.





Он сказал, что для развития предприятиям постоянно оказывается помощь инновационного фонда Мингорисполкома. Глава города подчеркнул, что экономика столицы многогранная и охватывает многие сферы: "Работа по наполнению бюджета - это главная задача предприятий, которые оплачивают налоги, они идут потом в бюджет, а бюджет обеспечивает выполнение всех социальных обязательств".





Председатель Мингорисполкома указал, что Минск также помогает и областям. "Город еще направляет дополнительно в рамках межбюджетного трансфера средства, которые затем распределяются для других регионов", - отметил он.

Владимир Кухарев подчеркнул, что уже устоялась практика, когда столица становится отчасти финансовым донором для некоторых регионов. "Это правильно, потому что люди, которые проживают не в Минске, должны получать те же блага, как и жители Минска, - считает председатель Мингорисполкома. - Важно, когда государство обеспечивает социальную справедливость. Независимо от того места, где ты живешь, работаешь, обеспечение всеми видами социальных услуг должно быть одинаковым для каждого жителя нашей страны".





Он добавил, что 50% средств бюджета столицы направляются на нужды социальной сферы, куда входят здравоохранение, образование, культура, спорт. Для этого ведется работа для развития предприятий, а это значит, что пользу получают как трудовые коллективы, так и город.





В этом направлении идет тесное взаимодействие с депутатами. "Главная их задача - обеспечить выполнение всех направлений деятельности, потому что в составе депутатского корпуса - представители самых различных профессий, они участвуют в работе комиссий, обсуждают распределение бюджета, наполнение инвестиционной программы Минска. Эта работа всегда идет в напряженном темпе, - проинформировал Владимир Кухарев. - Здесь нужно понимать, что должны соблюдаться балансы, что все должно распределяться справедливо между организациями, районами, различными направлениями. И это, наверное, главная задача депутатского корпуса".-0-