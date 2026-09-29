Въездную стелу на границе с Польшей планируют установить в Бресте

29 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте планируют установить въездную стелу на границе с Польшей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Брестском горисполкоме.



Для установки въездного знака выбран круговой перекресток на пересечении Берестейского и Варшавского шоссе, который расположен вблизи пункта пропуска "Брест". Его в обоих направлениях ежесуточно пересекают тысячи людей.



"Практически в завершающей стадии магистрали, которые выходят на Варшавское шоссе. Естественно, застраивая и облагораживая территории, необходимо было обратить внимание и на въездную группу, которая связана с пограничным переходом. Основной посыл - обустроить кольцо и создать архитектурный комплекс, который станет визитной карточкой на въезде в Брест, Беларусь и ЕАЭС. Поручили отработать возможные варианты стелы. Один из вариантов вынесен на общественное обсуждение", - рассказал председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский.



В частности, предлагается въездной знак, доминантой которого будет стела высотой 50 м, которую на вершине венчает Государственный флаг Беларуси. В архитектурно-планировочной концепции сооружения сочетаются лаконичность форм и использование мультимедийных технологий. В тело стелы может быть вмонтирован светодиодный LED-экран. Он предназначен для трансляции символики города и страны, приветственных сообщений, важной социальной информации, точного времени и прогноза погоды.



Общественные обсуждения архитектурно-планировочной концепции въездного знака проводятся по 12 октября. Ознакомиться с экспозиционными материалами можно в рабочие дни с 8.30 до 17.30 в инфоцентре в здании Брестского горисполкома (ул. Энгельса, 3), а также на его официальном сайте.



"Общественное обсуждение проводится, чтобы учесть все замечания и предложения. Изучаем комментарии, все вопросы взяты на контроль. Въездная стела - визитная карточка города и страны. Назрела необходимость в продумывании концепта, который будет встречать гостей нашей страны. Проектировщики и строители вносят разные варианты, они обсуждаются", - пояснил Сергей Лободинский.-0-