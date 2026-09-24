24 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебская область в лидерах в республике по использованию местных видов топлива. Об этом сообщил начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома Юрий Дядело на заседании в облисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.



В ходе заседания были подведены итоги деятельности жилищно-коммунального хозяйства региона за прошедший пятилетний период, а также намечены планы на аналогичный срок в рамках выполнения государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда".



"Проведена масштабная работа по совершенствованию и развитию сферы жилищно-коммунального хозяйства. В период действия госпрограммы введено в эксплуатацию 2,3 млн кв.м общей площади после капитального ремонта, произведена замена 641 лифта (причем сегодня в жилищном фонде нет лифтов с более 20-летним сроком эксплуатации), введены в эксплуатацию 124 котла на 78 котельных, работающих на местных видах топлива с внедрением более эффективного котельного оборудования, в том числе их перевод в автоматический режим работы. Благодаря ежегодной модернизации и реконструкции теплоисточников Витебской области удалось достичь самого высокого уровня в республике по доле МВТ в топливном балансе предприятий с увеличением от 70,2% в 2021 году до 76,5% в 2025 году", - рассказал Юрий Дядело.



В регионе реализованы мероприятия по улучшению качества питьевого водоснабжения. "Наше население на 100% обеспечено качественной питьевой водой. Построена 151 станция обезжелезивания, установлено водоочистное оборудование на существующих скважинах в 630 населенных пунктах. Более 30 населенных пунктов подключено к центральным сетям водоснабжения, пробурено 33 артезианские скважины. Кроме того, построено свыше 181 км новых сетей водопровода и канализации, проведена модернизация 14 очистных сооружений и др. Продолжается реализация проектов по строительству очистных сооружений в городах Полоцк и Миоры, а также возведение сооружений третьего подъема в микрорайоне "Аэропорт" в Полоцке", - сообщил Юрий Дядело.



В первом полугодии предприятия жилищно-коммунального хозяйства выполнили работы по ремонту 50 придомовых территорий многоквартирных жилых домов (125% выполнения задания), было отремонтировано более 614 тыс. кв.м дорожного покрытия населенных пунктов. Также был проведен ремонт 129,8 тыс. кв.м улично-дорожной сети в агрогородках - 159,6% выполнения установленного задания. За шесть месяцев после капитального ремонта в эксплуатацию введено 57 домов площадью 143,8 тыс. кв.м, или 121% от плана.



"Выделяется целевое финансирование на текущий ремонт кровель, капитальный и текущий ремонт жилищного фонда. В Витебске реализуется программа замены инженерных сетей в подвалах домов города, где они сильно изношены. Но при этом ликвидировать "недоремонт" и обеспечить надлежащее содержание жилых домов в полном объеме не удалось. Конечно, в данном направлении надо усиливать работу", - подчеркнул Юрий Дядело.-0-