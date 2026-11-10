Витебчанка взяла кредиты более чем на 38 тыс. рублей и отдала курьеру мошенников

10 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Более 38 тыс. рублей кредитных средств отдала мошенникам жительница Витебска, поверив телефонным аферистам. Об этом БЕЛТА информировали в УСК по Витебской области.





По данным следствия, в конце августа 49-летней жительнице Витебска в мессенджере позвонил мужчина, представившийся сотрудником сотового оператора. Он предложил подключить услугу по акции, нужно было продиктовать пришедшие SMS-коды.





Сразу после разговора с витебчанкой связался якобы сотрудник Департамента финансовых расследований. Он сообщил, что женщина только что перевела крупную сумму денег в Украину, и по этому факту заведено уголовное дело. Аферист строго указал никому не рассказывать о случившемся, и в тот же день местная жительница написала расписку о неразглашении данных расследования.





Затем лжесотрудник предложил "помощь": чтобы во время обыска не нашли деньги, необходимо взять кредит и полученные средства "задекларировать". Следуя указаниям, доверчивая женщина оформила займы на сумму более 38,5 тыс. рублей, которые передала курьеру мошенников. После передачи наличных ей сообщили, что кредитные обязательства якобы погашены.

В конце сентября из банка начали приходить уведомления о необходимости погашения задолженности. Жительница областного центра попыталась связаться с мнимым сотрудником департамента, но на звонки никто не отвечал. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в правоохранительные органы.





Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.-0-