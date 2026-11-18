18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протяженность велодорожной сети Минска на 1 ноября 2026 года составила 381,28 км. Об этом на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Мингорисполкоме рассказал начальник главного управления спорта Мингорисполкома Максим Воропай, передает корреспондент БЕЛТА.



Участники заседания рассмотрели реализацию утвержденного на 2026 год плана по обустройству велодорожек. "Сегодня достигнута цифра в 380 км, и это соответствует нашей концепции по совершенствованию велосипедного движения в Минске", - сказал Максим Воропай.



За этот год Минск прирос почти на 18 км велодорожек. "Каждый район города мы обследуем совместно с районными администрациями, УГАИ ГУВД Мингорисполкома, сотрудниками ЖКХ и Горремавтодора. Мы выбираем необходимые зоны для обустройства велодорожек. Они могут быть разной протяженности, но без внимания не остается ни один район", - пояснил начальник управления.



Говоря о приоритетах в развитии велосети, Максим Воропай отметил, что среди главных целей - устранение фрагментации, или так называемое сшивание велодорожек, создание адаптивной инфраструктуры и развитие сопутствующего сервиса. Так, в 2026 году выполнен текущий ремонт покрытия тротуаров, адаптированных для велодвижения, на площади более 16 тыс. кв.м. Также обустроено 90 понижений бортового камня в местах сопряжения тротуаров с проезжей частью и установлено более 220 специальных табличек для велосипедистов и людей, передвигающихся на СПМ. Помимо этого, в 2026 году введены в эксплуатацию 24 велопарковки и 3 велогаража.



Главным акцентом на следующий год станет соединение существующих велодорожек в единую сеть. Сейчас, по словам Максима Воропая, управление готовит соответствующий перечень объектов, который затронет каждый район столицы.-0-