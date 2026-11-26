"Окно в историю" в дополненной реальности на Замковой горе в Новогрудке, интерактивный большой экран для трансляции важных событий на территории общего пользования в агрогородке Большие Эйсмонты в Берестовицком районе, благоустроенная зона отдыха на берегу Яновского водохранилища вблизи Островца - эти и другие проекты, реализованные в Гродненской области, готовятся представить на первом Республиканском форуме гражданских инициатив, который в 2027 году намечено провести в Гродно. Реализация таких инициатив, немалая часть которых нацелена на благоустройство агрогородков и сел, - один из хорошо зарекомендовавших себя путей к тому, чтобы сделать жизнь в сельской местности более комфортной, насыщенной, интересной. Какой путь прошли гражданские инициативы на Гродненщине, что нужное людям появилось благодаря им за три года и какие перспективы роста открывает наработанный за это время опыт, узнали корреспонденты БЕЛТА.



Инициативы с сельской пропиской



"За три последних года после того, как в законодательство были внесены изменения, касающиеся реализации гражданских инициатив, в области уже выстроена система, которая позволяет, работая на местах, вовлекать население в реализацию местных проектов, с привлечением в том числе бюджетных и собственных средств, направленных на обустройство мест общего пользования, - рассказала председатель Гродненского областного Совета депутатов Елена Пасюта. - Ежегодно в областной Совет депутатов поступает порядка 50 и более гражданских инициатив. Что предлагают сельские жители? Установку детских, спортивных площадок, игровых комплексов, благоустройство территорий общего пользования, скверов, парков, прибрежных зон. Но самое главное, что люди не только инициируют, но и активно вовлекаются в эти процессы, а в итоге с удовольствием пользуются результатами своего труда. Это как раз то, на что и были нацелены изменения в "Закон о местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь".



В текущем году в регионе победителями областного конкурса Ассоциации местных советов депутатов, который проводится под эгидой облсовета, стали 11 гражданских инициатив в девяти районах Гродненщины. При этом важно отметить, что семь из них "прописаны" в сельской местности. Большая часть проектов уже реализована, оставшиеся - на завершающем этапе, к ним добавляются последние штрихи.



Дополненная реальность и интерактивный экран



Одна из самых ярких гражданских инициатив года, уже ставшая реальностью, радует жителей Новогрудка и привлекает многочисленных гостей древнего города. Благодаря проекту "Взгляд сквозь века" можно увидеть, как выглядел семибашенный Новогрудский замок в его историческом облике. На Замковой горе появилась стеклянная панель с изображением утраченных башен, а на кургане Мицкевича установлен биноскоп. Все в целом позволяет зрительно объединить сохранившиеся и утраченные объекты в целостную картину величественного замка в его первозданном виде. Таким образом современные технологии позволяют заглянуть в прошлое Новогрудка.



Подходит к завершению проект в Скиделе - городе-спутнике Гродно, где обустраивается парк с локациями для отдыха в новом микрорайоне многоэтажной застройки, в котором проживает около 3 тыс. человек. Рядом расположены школа и детский сад. На площади порядка 3 тыс. кв.м высажены липы, клены, сирень, жасмин, обустроены гравийные дорожки, в целях безопасности установлена система видеонаблюдения. На прилегающей территории оборудуются детская и спортивная площадки. Что особенно важно, идею создать в микрорайоне зеленую локацию высказали сами горожане, которые на протяжении всего периода реализации проекта активно участвовали в субботниках. По сути, как говорят в Скиделе, обустраивали парк всем миром.



Интересный путь прошла инициатива жителей агрогородка Большие Эйсмонты в Берестовицком районе. Еще несколько лет назад при поддержке местного хозяйства они взялись за осовремененивание местного парка и смогли сделать достаточно много. Привели в порядок растительность, установили детскую площадку, построили амфитеатр под открытым небом, установили уютные скамьи, открыли летний кафетерий. Локация стала намного более привлекательной, а люди, оценив результат, еще более вовлеклись в общее дело и выдвинули на областной конкурс гражданскую инициативу. Сегодня уже приобретен и готовится к монтажу большой интерактивный экран размером 2 на 5 метров. В районном совете депутатов рассказали, что на нем будут демонстрировать видеоролики о жизни агрогородка, работе депутатов сельского совета, транслировать местные праздники, школьные концерты, социальную рекламу. Экран станет также своего рода интерактивной доской почета, представляя ролики о лучших людях Больших Эйсмонтов.



А в агрогородке Субботники накануне 7 ноября торжественно открыли "Музыкальную площадку" - локацию для проведения общих праздников, концертов, торжеств, демонстрации кино под открытым небом. Общими силами расчистили пустующий участок, высадили туи по периметру, цветочные композиции, приобрели сценический комплекс. Приглашать сюда намерены и туристов. А они приезжают в Субботники: агрогородок включен в маршрут "Золотое кольцо Ивьевщины". Для гостей местные работники культуры подготовят обрядовые представления.



Открывая новые горизонты



Сегодня красивые и полезные локации, созданные по инициативам граждан с поддержкой из бюджета, служат людям во всех районах Гродненщины. Видя результаты, активисты проявляют все больше заинтересованности на местах, предлагая новые идеи.



"И это не должны быть обязательно такие же проекты, которые уже реализованы в других районах, - подчеркивает Елена Пасюта. - Начинали мы с детских, спортивных площадок, скверов, прибрежных территорий. Их уже сделано немало, наработан определенный опыт. А дальше важно развиваться не только "вширь", увеличивая их число, хотя, безусловно, еще есть адреса, по которым они будут востребованы. Сегодня важно расти, используя полученные знания и умения, находить новые направления, выходить на новый уровень".



К примеру, в сфере туризма в Гродненском регионе есть много интересных возможностей, в том числе в агрогородках, отмечает председатель облсовета депутатов.



"Реализован проект на Замковой горе в Новогрудке, заявлены на новый год инициативы "Замок и город" в Лиде, "Ботанические жемчужины Щучинщины". Это в райцентрах. Но есть же агрогородки: к примеру, Гольшаны с их замком, Крево, где реставрируется замок и в недалекой перспективе будет создан полноценный музей. Все это туристические места, и в них всегда можно найти место для востребованной локации, которую можно создать в рамках гражданской инициативы", - считает глава депутатского корпуса региона.



Хорошие перспективы в туристическом и не только плане могут открыть межрайонные инициативы, отмечает она. Если говорить о туризме, то в один проект можно объединить объекты на территории двух или нескольких районов.



"Накоплен уже определенный опыт и в сотрудничестве с регионами России, с Калининградской и Нижегородской областями, - дополняет Елена Пасюта. - Мы изучаем такую работу друг друга на местных уровнях, что-то применяем у себя, а где-то речь идет о зеркальных проектах в регионах двух стран. В перспективе есть идея разработать совместную инициативу с Калининградской областью и принять участие в одном из конкурсов, возможно, на уровне СНГ".



Триггером развития несомненно станет Республиканский форум гражданских инициатив, убеждена председатель Гродненского областного Совета депутатов. "Каждый покажет лучшие наработки и почерпнет полезное у коллег. Обобщив коллективный опыт, можно будет на созданной уже платформе вместе выходить на новые горизонты, вовлекая в полезное дело жителей страны", - резюмировала Елена Пасюта.-0-