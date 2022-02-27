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"Важен каждый голос". В Могилеве члены участковой комиссии посещают ковид-пациентов на дому

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
27 февраля 2022, 12:06

"Важен каждый голос". В Могилеве члены участковой комиссии посещают ковид-пациентов на дому

27 февраля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве члены участковой комиссии закрытого участка для голосования №42 посещают ковид-пациентов на дому. Таких людей не много, но на референдуме важен голос каждого, считает главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи Павел Ореховский.

Закрытый участок для голосования на референдуме №42 образован на базе учреждения здравоохранения. Здесь голосуют только те люди, которые находятся на стационарном лечении в городской больнице скорой медицинской помощи. "В списки включены пациенты, которые на сегодняшний момент находятся в сознании и могут быть активными участниками процесса голосования, - отметил Павел Ореховский. - Это 98% от всех госпитализированных по состоянию на 8.00 27 февраля. В больнице голосование идет активно. Когда все закрепленные на нашем участке проголосуют, мы должны его закрыть и дать окончательный отчет. Думаю, закончим работу достаточно быстро".

Голосование на закрытом участке в учреждении здравоохранения организовано непосредственно в день референдума 27 февраля. Пациенты, поступившие в больницу сегодня с 00.00 также смогут принять участие в голосовании: они будут включены в дополнительные списки.

К пациентам с ковид-инфекцией, подавшим заявки для голосования на дому, поедут специализированные медицинские бригады. На сегодня их сформировано 3 единицы. Члены участковой комиссии, которые войдут в эти бригады, будут полностью экипированы в средства индивидуальной защиты. "Таких заявок не много, но на референдуме важен каждый голос, поэтому мы должны предоставить людям возможность выполнить свой гражданский долг", - подчеркнул главврач.

По словам Павла Ореховского, избирательная комиссия работает слаженно, все идет в штатном режиме, без нарушений общественной дисциплины. Часть людей, которая способна самостоятельно передвигаться, придет на оборудованный участок для голосования на базе административного корпуса больницы. Для остальных организовано голосование выносными урнами. Это пациенты, которые в сознании, но не могут прийти по разным причинам - послеоперационные, а также находящиеся в состоянии средней тяжести.

Главврач уточнил, после того как проголосует вся больница, выносные урны в составе специализированных медицинских бригад поедут согласно спискам по адресам, чтобы дать возможность проголосовать людям, которые в силу санитарно-эпидемических ограничений не могут попасть в места общего пользования, которыми в том числе являются избирательные участки.

"Мы сегодня свою задачу выполняем, и делаем все возможное, чтобы смог проголосовать каждый, кто хочет проявить свою активную гражданскую позицию, предоставленную ему Конституцией", - заключил Павел Ореховский.-0-

Фото Олега Фойницкого

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