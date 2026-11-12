Валовой региональный продукт Минской области за январь-сентябрь увеличился на 2,5%

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем валового регионального продукта (ВРП) в январе - сентябре 2026 года в Минской области сложился в сумме 45,2 млрд рублей, темп роста в сопоставимых ценах составил 102,5%. Об этом рассказал заместитель председателя Минского облисполкома Денис Курленко на заседании исполкома, где были подведены итоги социально-экономического развития за девять месяцев. Участие в заседании приняли делегаты седьмого Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Минская область по темпам роста валового регионального продукта занимает второе место в республике. "Определяющий вклад в формирование ВРП Минской области вносит сфера производства, доля которой в структуре валовой добавленной стоимости всех отраслей экономики составляет по итогам девяти месяцев 2026 года свыше 55%. Наиболее существенный вклад обеспечивает промышленность (удельный вес - 37,2%): объем промышленного производства за обозначенный период в текущих ценах составил 38,5 млрд рублей (более 21% от общереспубликанского объема)", - отметил Денис Курленко.

В 2027 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 102,6% к 2026 году. "Планируется рост объемов производства следующих востребованных видов продукции: продукты питания, изделия из дерева и бумаги, полиграфическая продукция, лекарственные препараты, продукция металлургического производства, машины и оборудование и др. Рост объемов промышленного производства будет обеспечен за счет модернизации действующих предприятий на основе внедрения современных технологий, разработки и реализации мероприятий по снижению затрат, максимальной загрузки производственных мощностей и оптимизации бизнес-процессов, освоения новых видов продукции и рынков сбыта", - рассказал Денис Курленко. Продолжится работа по импортозамещению: планируется обеспечить выпуск продукции на сумму свыше $3,6 млрд, или 106,6% к 2026 году. В план включены мероприятия по 169 товарным позициям, реализуемые 94 организациями области. В 2027 году индекс промышленного производства прогнозируется на уровне 102,6% к 2026 году. "Планируется рост объемов производства следующих востребованных видов продукции: продукты питания, изделия из дерева и бумаги, полиграфическая продукция, лекарственные препараты, продукция металлургического производства, машины и оборудование и др. Рост объемов промышленного производства будет обеспечен за счет модернизации действующих предприятий на основе внедрения современных технологий, разработки и реализации мероприятий по снижению затрат, максимальной загрузки производственных мощностей и оптимизации бизнес-процессов, освоения новых видов продукции и рынков сбыта", - рассказал Денис Курленко. Продолжится работа по импортозамещению: планируется обеспечить выпуск продукции на сумму свыше $3,6 млрд, или 106,6% к 2026 году. В план включены мероприятия по 169 товарным позициям, реализуемые 94 организациями области.





По итогам работы за 2026 год темп роста инвестиций в Минской области ожидается на уровне 100%. Ключевой задачей на 2027 год будет ускоренная реализация инвестиционных проектов и наращивание объемов инвестиций в основной капитал.

"Основными направлениями инвестиционной деятельности станут: развитие и модернизация реального сектора экономики, на эти цели планируют направить более 10 млрд рублей, строительство жилья - 2,3 млрд рублей; создание инфраструктуры (с учетом инфраструктуры к новым жилым домам) - 3,8 млрд рублей. Заявленный объем инвестиций в основной капитал планируется обеспечить за счет роста собственных средств организаций, средств населения, а также кредитов (займов) банков в виде использования финансовых продуктов "Сильные регионы", "Туристический потенциал", "Технологическая самодостаточность", - сказал заместитель председателя Минского облисполкома. "Основными направлениями инвестиционной деятельности станут: развитие и модернизация реального сектора экономики, на эти цели планируют направить более 10 млрд рублей, строительство жилья - 2,3 млрд рублей; создание инфраструктуры (с учетом инфраструктуры к новым жилым домам) - 3,8 млрд рублей. Заявленный объем инвестиций в основной капитал планируется обеспечить за счет роста собственных средств организаций, средств населения, а также кредитов (займов) банков в виде использования финансовых продуктов "Сильные регионы", "Туристический потенциал", "Технологическая самодостаточность", - сказал заместитель председателя Минского облисполкома.





Крупнейшие инвестиционные проекты области на 2027 год - строительство горно-обогатительного комбината мощностью не менее 1,1 млн т хлорида калия в год ОАО "Недра Нежин"; организация современного роботизированного производства чугунного литья блоков в филиале "Минский моторный завод" в Столбцах; техническое перевооружение ОАО "БЕЛАЗ"; научно-производственный комплекс полного цикла по производству субстанций активных ингредиентов пищевого и кормового назначения ООО "Евразийская биотехнологическая компания"; строительство цеха сухих молочных продуктов в Клецком филиале ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" с модернизацией существующих производственных мощностей для организации производства концентратов молочных белковых и др.

"Предусмотрено задействовать имеющийся потенциал Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и СЭЗ "Минск" за счет привлечения новых резидентов и организации эффективных и конкурентоспособных производств", - отметил Денис Курленко.-0- "Предусмотрено задействовать имеющийся потенциал Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и СЭЗ "Минск" за счет привлечения новых резидентов и организации эффективных и конкурентоспособных производств", - отметил Денис Курленко.-0-





Фото Андрея Синявского