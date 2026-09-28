Валовой региональный продукт Брестской области в январе-августе вырос на 3,4%

"Сохраняется положительная динамика буквально по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности. По отдельным показателям есть незначительное невыполнение заданий. По ВРП темп роста - 103,4%, объемов производства промышленной продукции - 105%", - отметил Петр Пархомчик.
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"По экспорту динамика к уровню 2025 года 22%. Хорошо работают Брест, Барановичи, в том числе за счет нового инвестиционного проекта, который реализован в городе. Когда есть инвестиции, через время всегда будет соответствующий результат, - убежден председатель Брестского облисполкома. - Приведу еще один пример. Руководитель одного из районов находится с визитом в Бразилии. Цель - бизнес-проект с партнерами по созданию специальной техники сельхозназначения. За короткий период удалось провести телефонные переговоры, видеоконференции. Поехали договариваться о создании совместного предприятия с организацией производства оборудования на территории Брестской области".
Петр Пархомчик удовлетворен результатами в экспорте туристических услуг. По оперативным данным, рост составляет 19% к аналогичному периоду 2025 года.-0-