Валовой региональный продукт Брестской области в январе-августе вырос на 3,4%

"Сохраняется положительная динамика буквально по всем направлениям финансово-хозяйственной деятельности. По отдельным показателям есть незначительное невыполнение заданий. По ВРП темп роста - 103,4%, объемов производства промышленной продукции - 105%", - отметил Петр Пархомчик.

28 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Валовой региональный продукт (ВРП) Брестской области в январе-августе вырос на 3,4%. Об этом сообщил председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, передает корреспондент БЕЛТА.Он призвал прибавить строительный комплекс. При этом строители выполнили свои обязательства по возведению жилья, в том числе для нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендного. Глава области обратил внимание, что немного не дотянули в регионе по инвестициям. В этом направлении он отметил хорошую работу Бреста, Ивановского, Пинского и Пружанского районов."По экспорту динамика к уровню 2025 года 22%. Хорошо работают Брест, Барановичи, в том числе за счет нового инвестиционного проекта, который реализован в городе. Когда есть инвестиции, через время всегда будет соответствующий результат, - убежден председатель Брестского облисполкома. - Приведу еще один пример. Руководитель одного из районов находится с визитом в Бразилии. Цель - бизнес-проект с партнерами по созданию специальной техники сельхозназначения. За короткий период удалось провести телефонные переговоры, видеоконференции. Поехали договариваться о создании совместного предприятия с организацией производства оборудования на территории Брестской области".Петр Пархомчик удовлетворен результатами в экспорте туристических услуг. По оперативным данным, рост составляет 19% к аналогичному периоду 2025 года.-0-