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25 ноября 2026, 22:16
Валерий Величко - лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних
24 ноября, Витебск/Корр. БЕЛТА/. XXI Республиканский смотр-конкурс профессионального мастерства среди участковых инспекторов инспекции по делам несовершеннолетних завершился 20 ноября. Победителем в номинации "Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних" стал старший участковый инспектор ИДН Первомайского РОВД г.Витебска, майор милиции Валерий Величко.-0-
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