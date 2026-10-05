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В Жодино завершается реализация проекта по переводу города на электротранспорт, на очереди - Смолевичи и Фаниполь

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
05 октября 2026, 17:36

В Жодино завершается реализация проекта по переводу города на электротранспорт, на очереди - Смолевичи и Фаниполь

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жодино завершается реализация проекта по переводу городских автобусных маршрутов на электротранспорт, до конца года его автопарк пополнят еще четыре новых электробуса. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя комитета - начальник управления дорожно-транспортной деятельности и производства комитета по архитектуре и строительству Минского облисполкома Александр Молофей.

В Минской области завершается реализация пилотного проекта по обеспечению электротранспортом города Жодино, стартовавшего в 2023 году. 

"В 2024 году город получил 14 электробусов, в настоящее время все они функционируют в полном объеме. Однако с учетом развития транспортной сети города, строительством жилья в микрорайонах потребность в увеличении количества городского транспорта растет. Поэтому планируется, что до конца года Жодино получит еще четыре единицы электротранспорта. Таким образом, в городе будут курсировать 18 электробусов", - рассказал Александр Молофей. 

В ходе создания электротранспортной инфраструктуры в Жодино было построено девять зарядных станций, которые полностью закрывают потребность: семь станций функционируют на производственной базе автопарка №18 и две - на территории автостанции. 

Вслед за Жодино электрификация транспорта начнется в городах-спутниках Смолевичах и Фаниполе. 

Как рассказал первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Миноблавтотранс" Денис Гайшун, реализация проекта по переводу выше указанных городов-спутников на электротранспорт запланирована на 2026-2027 годы. Для нужд их автопарков до конца года поставят пять электробусов. Однако работать они будут на пригородных маршрутах.

"Три единицы будут задействованы в начале пилотной эксплуатации на маршруте Минск-Смолевичи, две - на маршруте Минск-Фаниполь. Запустить их планируем уже в текущем году. Эти электробусы созданы специально для пригородных маршрутов и отличаются техническими характеристиками от городских. Для них будет реализована возможность супербыстрой зарядки: в промежутках между рейсами для этого потребуется всего 10-15 минут", - рассказал Денис Гайшун. 

В перспективе в Смолевичах планируется строительство базы, оснащенной ночными зарядными станциями и станцией пантографного типа. Она будет располагаться в районе улицы 50 лет Октября, где возведена новая автостанция. 

"Всего на маршрутах Минск-Смолевичи до конца 2027 года планируется запуск 20 пригородных электробусов, кроме того сам город получит для городских маршрутов четыре единицы электротранспорта", - отметил Денис Гайшун. 

Что касается Фаниполя, то до конца следующего года здесь планируют задействовать 15 электробусов, которые будут курсировать между Минском и его городом-спутником, а также два -  на городских маршрутах. 

"Определена и площадка для будущей базы, на территории которой появится вся необходимая эксплуатационная и зарядная инфраструктура", - рассказал Денис Гайшун.-0-
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