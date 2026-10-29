В Жлобинском районе открыли два МТК нового поколения





Один из них в ОАО "Бобовский" в агрогородке Бобовка рассчитан на более 1,1 тыс. скотомест для молочного стада. Ожидается, что годовой объем производства молока составит 7,8 тыс. т.





"На этом комплексе будут трудиться около 50 человек. Он соответствует современным экологическим и зоотехническим требованиям. Здесь предусмотрены автоматизированные системы кормления и поения, эффективная вентиляция, отдельные помещения для отела и выращивания молодняка, а также современные хранилища кормов", - подчеркнули в облисполкоме.





По словам председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко, продукция животноводства обеспечивает серьезный уровень поступления валютной выручки в стране. Этот комплекс позволит прибавить по экономически показателям, в частности, по надоям молока высокого качества.





Еще один современный МТК находится вблизи деревни Ректа. Он возведен с нуля, рассчитан на более 1,2 тыс. голов. Ожидаемый годовой объем производства молока 8,7 тыс. т. "Его главная технологическая новинка - ротационная доильная установка "Карусель" на 40 мест, которая обеспечивает непрерывный процесс доения. Автоматизация снижает нагрузку на операторов, позволяет соблюдать строгие санитарные нормы при работе с большими объемами молока", - рассказали в облисполкоме.





"Ввод двух молочно-товарных комплексов в Жлобинском районе позволит дополнительно производить району более 16 тыс. т молока сорта "Экстра". Это увеличит объем производства молока более чем на 23% и создаст дополнительные рабочие места", - акцентировали в облисполкоме.





Стремительными темпами укрепляется материально-техническая база агросектора в юго-восточном регионе. Так, с 2021 года в области открыто 28 МТК. До конца года запланировано ввести в эксплуатацию еще три таких объекта в Рогачевском, Светлогорском и Мозырском районах. "Важно не только качественно построить, но и эффективно эксплуатировать данные объекты", - обратил внимание председатель облисполкома.-0-

29 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Два молочно-товарных комплекса нового поколения открыли сегодня в Жлобинском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.