В жилых домах Могилева и Бреста начинают включать отопление

13 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В жилищном фонде Могилева и Бреста начинают включать отопление. Соответствующие решения были приняты в Брестском и Могилевском горисполкомах, сообщает БЕЛТА.





С сегодняшнего дня в Могилеве начинается подача отопления в жилые дома, общежития, учреждения образования (за исключением детских садов и школ - отопление в этих учреждениях включили ранее), театрах и общегородских банях.





Как отмечают специалисты, подача тепла будет идти поэтапно.





В социальной сфере города отопление начали включать еще 6 октября.





"При среднесуточной температуре наружного воздуха выше плюс 8 градусов системы отопления будут переведены в режим протапливания", - отметили в Могилевском горисполкоме.





В Бресте отопление включили во всех объектах социальной сферы. В городе начали подачу тепла в жилищный фонд. В течение пяти дней оно поступит во все дома и квартиры.





"Если по истечении этого срока батареи холодные, необходимо обратиться в единую диспетчерскую службу по короткому номеру 115 или через портал "Безопасный город" для оперативного развоздушивания системы и устранения локальных проблем", - обратили внимание в Брестском горисполкоме.





В целом в Брестской области тепло уже подается в более чем 94% объектов социально-культурного назначения. По данным на утро 13 октября, коммунальные службы также приступили к запуску отопления в жилом фонде в городах Барановичи и Пинске, Березовском, Дрогичинском, Ивановском, Ивацевичском, Пинском, Пружанском, Столинском районах.-0-