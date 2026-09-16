В жатве 2026 года в Брестской области участвовали 27 женщин

"В Брестской области завершили уборку зерновых, крупяных, буквально сегодня завершаем уборку рапса. Результат, в принципе, достойный, на который мы надеялись и к которому стремились", - сказал Виталий Рудь.
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Первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома обратил внимание на важность журналистского труда в освещении уборочной страды. "Людям очень приятно, когда в средствах массовой информации освещают их деятельность, как они живут, как они работают. Поэтому хочу сказать огромные слова благодарности за нашу совместную работу и за те результаты, которые мы вместе с вами достигли. Будем работать дальше", - резюмировал он.-0-