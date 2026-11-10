В Волковысском районе браконьер выловил более 870 особей рака и четыре щуки, возбуждено уголовное дело

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Волковысском районе инспекторами выявлен факт нарушения природоохранного законодательства. Неработающий гражданин с помощью запрещенных орудий лова добыл более 870 особей рака и несколько особей щуки. Об этом рассказали БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.



Инцидент произошел на водоеме, расположенном вблизи городского поселка Россь. Водный объект относится к фонду запаса рыболовных угодий района. Ранее не судимый мужчина незаконно добывал водные биоресурсы с надувной ПВХ-лодки, отметили в Госинспекции.



При обследовании места происшествия установлено, что он использовал запрещенные орудия лова - 11 ловушек из сетематериала. С их помощью ему удалось выловить 4 особи щуки и 874 особи длиннопалого (узкопалого) рака (общим весом 35,5 кг).



Своими действиями гражданин нарушил требования Правил любительского рыболовства, а также Правил добычи, заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.



В результате незаконного вылова окружающей среде причинен вред в размере 1323 базовые величины.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.281 УК (незаконная добыча рыбы или других водных животных, повлекшая причинение вреда в особо крупном размере). Лодка и запрещенные сетевые орудия лова изъяты.



Похожий факт нарушения природоохранного законодательства зафиксирован в Сенненском районе. Компанию нарушителей при проведении полевого мероприятия оперативно выявили сотрудники Витебской областной инспекции охраны животного и растительного мира.



Приятели устроили совместный промысел на озере Сосно. Вместо разрешенных снастей они выставили на водоеме сразу 14 раколовок запрещенных размеров. Вред, причиненный окружающей среде в результате незаконных действий компании, был оценен в 88,5 базовой величины.



Поскольку масштаб ущерба не достиг критериев уголовно наказуемого деяния, госинспекторами в отношении участников начат административный процесс по ст.16.25 КоАП Беларуси (нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, добычи других водных животных).



Госинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать известную информацию о фактах браконьерства или незаконного хранения орудий охоты по круглосуточному телефону доверия.-0-