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"В воду бросился без раздумий". Житель Жлобина, спасший двух детей, первым получил новую награду ОСВОД

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
29 октября 2026, 14:58

"В воду бросился без раздумий". Житель Жлобина, спасший двух детей, первым получил новую награду ОСВОД

Фото пресс-службы ОСВОДа
Фото пресс-службы ОСВОДа
Фото пресс-службы ОСВОДа
На республиканском совещании ОСВОД в Минске впервые вручили нагрудный знак "За спасение на воде" - новую ведомственную награду. Первым ее обладателем стал 32-летний житель Жлобина Константин Прокопенко, который этим летом спас двух братьев, тонувших в Днепре. Одному из мальчиков, который уже не подавал признаков жизни, оказал первую помощь. Корреспондент БЕЛТА поговорила с Константином и узнала, как обычные выходные на природе превратились в историю спасения.
Константин работает на Белорусском металлургическом заводе. Вместе с женой Татьяной он воспитывает сына Мишу и дочь Василису. Летом семья решила отдохнуть за городом: поставить палатки у Днепра, порыбачить и провести несколько дней на природе. "На карте увидел, что возле деревни Затон река делает изгиб и в этом месте есть песчаный берег. Раньше там никогда не были - решили съездить. Можно сказать, случайно", - вспоминает Константин.

Семья добралась до реки, установила палатки, освоилась на новом месте. На следующее утро супруги съездили за продуктами в одну из ближайших деревень. По дороге даже обсуждали, не вернуться ли домой раньше, но все-таки решили остаться. Вернувшись, отправились загорать на небольшую песчаную полоску у берега. Там отдыхали и две пожилые местные жительницы. Вскоре к ним прибежали двое братьев - восьмилетний Артем и шестилетний Никита. Они были вместе с бабушкой. Пока женщина расстилала покрывало, мальчики зашли в воду.
Семья Прокопенко вернулась к палаткам, которые находились неподалеку. Супруги начали готовиться к обеду, когда со стороны реки раздался крик. "Слов не расслышал, но это был вопль отчаяния. Я даже своим сказал: "Ну-ка, тихо!" И прислушался. Крик повторился - чуть громче, будто приближаясь. Глянул в сторону и увидел, что к нам бежит та бабушка, которая пришла с внуками. Я понял - что-то случилось, и бросился туда", - рассказывает мужчина.

Первым ухватил младшего - и сразу за вторым

Мальчики находились в 10-15 м от берега. Оба лежали лицами в воде и почти не двигались. Две женщины пытались помочь им с помощью найденной на берегу ветки, но до детей не удавалось дотянуться. Сами братья уже не могли за нее ухватиться. "Плавать я умею, поэтому в воду бросился без раздумий. Первым ухватил младшего, который находился ближе. Вытащил на берег, передал женщинам - и сразу за вторым. Он уже даже не бултыхался, но его кружило по поверхности. Очевидно, водоворот. Хорошо, что ребят не понесло течением - вряд ли я смог бы догнать их вплавь", - говорит Константин.

Участок Днепра, где произошла эта история, выглядит живописно, но для купания опасен. Здесь сильное течение, а из-за перепадов глубины образуются водовороты. На мелководье можно стоять, но всего один шаг способен привести к резкому погружению в яму. Даже при росте Константина 185 см вода доходила ему до подбородка. Младшего мальчика почти сразу удалось привести в чувство. Никита был в шоке, но оставался в сознании. Артем же не подавал признаков жизни, его кожа начала синеть.

Константин вспомнил навыки оказания первой помощи, которым обучался в автошколе примерно за полтора года до происшествия. Он начал делать массаж сердца, затем к попыткам помочь ребенку присоединилась жена. Улучшений не было, и мужчина начал делать искусственное дыхание, после чего снова вернулся к сердечно-легочной реанимации. "В таких ситуациях действуешь на адреналине. Полтора года назад я учился в автошколе, где обучали оказанию первой помощи. Что-то вспомнил - пытаюсь, пытаюсь, а ничего не меняется. Жена тоже попробовала - безрезультатно. В какой-то момент едва не растерялся - а дальше-то что? Собрался, начал делать искусственное дыхание, потом снова массаж сердца. И так несколько раз", - рассказывает он.
Вскоре Константин заметил, что у мальчика начали двигаться зрачки и пальцы рук, а цвет кожи постепенно возвращался к нормальному. "Взял его на руки - перенес в тень, от солнцепека подальше. А он то приходит в себя, то снова отключается. Я даже слегка тормошил его, говорю: "Смотри на меня! Нельзя засыпать!" - вспоминает мужчина.

"Мы уже в курсе, готовимся принимать"

Очевидцы вызвали скорую помощь. Однако бабушка мальчиков решила везти внуков в больницу на своей машине. Константин помог усадить детей в салон. "Даже когда нес старшего на руках - слышал булькающие звуки. Очевидно, в легкие попало много воды. Вскоре услышал со стороны дороги звуки сирены - понял, что они встретились. Позвонил родственнице, которая работает в районной больнице, предупредил. А она говорит: "Мы уже в курсе, готовимся принимать", - рассказывает он. Лишь в этот момент Константин начал полностью осознавать, что произошло. Стресс пережила вся семья. 

Сначала братья находились под наблюдением врачей в Жлобине, затем их перевели в детскую областную больницу в Гомеле. После выписки мальчики вместе с родителями приехали домой к Константину, чтобы поблагодарить своего спасителя.

Награда за смелость и решительность

Председатель Гомельского областного ОСВОД Павел Новик отметил, что с начала года работники организации спасли на реках и водоемах региона 39 человек, в том числе 8 несовершеннолетних. По его словам, профилактическая работа включает рейды, патрулирование, практические занятия, беседы и другие мероприятия. Совместно с МЧС ОСВОД подготовил видеоролик о том, как действовать при спасении тонущего человека и оказании экстренной помощи. Его показывают в трудовых коллективах и учреждениях образования. Кроме того, граждан обучают навыкам сердечно-легочной реанимации на манекене. Павел Новик подчеркнул, что очевидцы происшествий нередко первыми приходят на помощь тонущим и в большинстве случаев действуют грамотно. По его оценке, это также результат профилактической работы ОСВОД.
В этом году организация учредила нагрудный знак "За спасение на воде". Первым его обладателем стал Константин Прокопенко. Представители Общества спасения на водах поблагодарили мужчину за решительность и грамотные действия, благодаря которым удалось сохранить жизни двух детей.-0-

Фото пресс-службы ОСВОДа
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