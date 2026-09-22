22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Витебской областной инспекции во время рейдовых мероприятий взяли с поличным местного рыбака, который на Западной Двине устроил настоящий промышленный лов. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.
Мужчина, вооружившись обычным фидером, наловил 48 кг рыбы. Чистый "перелов" составил около 32 кг, или 17 крупных лещей.
В Госинспекции напомнили, что общий улов должен быть не более 5 кг рыбы в сутки на человека. Исключение - если вес последней пойманной рыбы превышает этот лимит или если одна трофейная рыба изначально весит более 5 кг.
Вред, причиненный окружающей среде, оценили в 51 базовую величину, что составило 2295 рублей. В отношении гражданина составлен протокол по ст.16.25 КоАП.
Инспекторы подчеркивают: контроль на водоемах будет только усиливаться. Азарт рыбалки не должен превращаться в банальное браконьерство, ведь природные ресурсы требуют бережного отношения.-0-
Регионы
22 сентября 2026, 19:36
В Витебской области рыбак устроил промышленный лов при лимите 5 кг
Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте
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