27 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Решением Витебского облисполкома от 24 ноября 2026 года №877 в регионе проиндексированы именные приватизационные чеки "Жилье". С новым индексом можно ознакомиться в разделе "Единый реестр цифровых показателей" на Pravo.by, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал





Документом установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков "Жилье" в размере 52,7 (сейчас он составляет 46,2). Данный индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости 1 кв.м общей площади жилья, которое возводится с господдержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.





Приватизационные чеки могут использоваться для уплаты первого паевого взноса в жилищном или жилищно-строительном кооперативе, финансирования индивидуального или коллективного жилищного строительства, реконструкции блокированных, одноквартирных домов, долевого участия в жилищном строительстве, приобретения жилых помещений путем покупки, погашения задолженности по кредитам банков (включая выплату процентов за пользование ими) и ссудам организаций, полученным и использованным на указанные цели. Чеки "Жилье" не подлежат отчуждению, за исключением случаев их дарения по нотариально удостоверенному договору супруге или супругу, родителям, детям, усыновителям или удочерителям, усыновленным или удочеренным, родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам, перехода права собственности.





Правовой акт вступает в силу с 7 декабря.-0-