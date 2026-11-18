18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В следующем году в Витебской области намерены сдать в эксплуатацию 107 тыс. кв.м арендного жилья. Новые дома появятся в каждом районном центре региона - там планируют построить как минимум по одному такому объекту. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Андрей Голякович, передает корреспондент БЕЛТА.



Расширение фонда арендного жилья - главный приоритет в жилищном строительстве Витебской области. "Если в предыдущие годы в регионе вводилось порядка 30-50 тыс. кв.м такого жилья, то в текущем году была поставлена планка - 80 тыс. Однако, учитывая потребности, планы пересмотрены - ожидается ввод почти 90 тыс. кв.м. Этот тренд сохранится и в следующем году", - отметил Андрей Голякович.



Строительство арендного жилья будет вестись в первую очередь в районах, где реализуются промышленные и сельскохозяйственные проекты. Потребность существует и в крупных агрогородках: планируется возведение домов в Веремеевке Городокского района и Слободе Лепельского.



Кроме того, сохраняется социальная потребность в квадратных метрах по государственному заказу. "Это в основном касается граждан, пользующихся льготным кредитованием и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Не снимается обязанность направлять многодетные семьи на строительство домов и квартир после постановки их на очередь. В текущем году объем ввода такого жилья в Витебской области составит около 65 тыс. кв.м", - добавил председатель комитета по архитектуре и строительству.-0-