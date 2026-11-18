18 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В следующем году в Витебской области намерены сдать в эксплуатацию 107 тыс. кв.м арендного жилья. Новые дома появятся в каждом районном центре региона - там планируют построить как минимум по одному такому объекту. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Андрей Голякович, передает корреспондент БЕЛТА.
Расширение фонда арендного жилья - главный приоритет в жилищном строительстве Витебской области. "Если в предыдущие годы в регионе вводилось порядка 30-50 тыс. кв.м такого жилья, то в текущем году была поставлена планка - 80 тыс. Однако, учитывая потребности, планы пересмотрены - ожидается ввод почти 90 тыс. кв.м. Этот тренд сохранится и в следующем году", - отметил Андрей Голякович.
Строительство арендного жилья будет вестись в первую очередь в районах, где реализуются промышленные и сельскохозяйственные проекты. Потребность существует и в крупных агрогородках: планируется возведение домов в Веремеевке Городокского района и Слободе Лепельского.
Кроме того, сохраняется социальная потребность в квадратных метрах по государственному заказу. "Это в основном касается граждан, пользующихся льготным кредитованием и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Не снимается обязанность направлять многодетные семьи на строительство домов и квартир после постановки их на очередь. В текущем году объем ввода такого жилья в Витебской области составит около 65 тыс. кв.м", - добавил председатель комитета по архитектуре и строительству.-0-
Регионы
18 ноября 2026, 16:34
В Витебской области планируют ввести 107 тыс. кв.м арендного жилья в следующем году
Фото из архива
Новости рубрики Регионы
"Заказы уже поступают". Какие результаты приносит знакомство российских туроператоров с Гродненщиной
Главное
Топ-новости
Развитие в Беларуси реабилитационных услуг под запросы родителей детей-инвалидов рассмотрели в правительстве
Сергеенко: вместе с плановой работой депутаты оперативно включаются в решение вопросов с учетом новых вызовов
КОММЕНТАРИЙ: Устойчивый рынок и производственные цепочки. Какие результаты достигнуты в евразийской интеграции за 15 лет
Какие задачи стоят перед военнослужащими-пограничниками во время проверки боеготовности, рассказали в Совбезе
Белорусская делегация принимает участие в сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата
С нами интереснее