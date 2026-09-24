В Витебской области начался отопительный период

Сегодня отопление начали включать в объектах первой очереди: учреждениях образования, здравоохранения, социального обеспечения, а также музеях, архивах, библиотеках и гостиницах.
При повышении среднесуточной температуры выше плюс 10 градусов поставщики тепловой энергии обязаны перевести теплоисточники в режим протапливания вплоть до полного их отключения.
В Беларуси изменились правила включения отопления: тепло могут подавать уже после трех дней холодов вместо пяти. Отопительный сезон стартует в социальных объектах, когда среднесуточная температура опускается до плюс 10 градусов и ниже. В жилом фонде отопление включают при наружной температуре плюс 8 градусов и ниже. В последнюю очередь тепло подадут в административные и промышленные здания.-0-
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