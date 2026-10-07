В Витебской области начали подавать отопление в жилищный фонд

7 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В связи с установившейся низкой температурой наружного воздуха и прогнозом на дальнейшее похолодание в Витебской области с 7 октября начали включать отопление в жилищном фонде, общежитиях, театрах, учреждения образования, городских банях, сообщили БЕЛТА в главном управлении ЖХК Витебской области.
По словам начальника главного управлении ЖХК Витебской области Юрия Дядело, подача тепла в жилфонд происходит в течение 3 дней. Поставщикам тепловой энергии при повышении среднесуточной температуры наружного воздуха выше плюс 8 градусов Цельсия переводят теплоисточники в режим "протапливания" вплоть до полного их отключения.
После подключения жилфонда отопление начнут подавать в административные и промышленные здания.-0-