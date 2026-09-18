18 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области на приобретение дорожной техники до конца года направят более 16 млн рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома Александр Нефедов на заседании президиума областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.



Как отметил председатель Витебского областного Совета депутатов Дмитрий Демидов, состояние дорожного хозяйства - один из ключевых вопросов социально-экономического развития региона. "Потому что от качества дорог во многом зависит возможность людей перемещаться, посещать торговые и социальные объекты. Безусловно, это сказывается на скорости перемещения товаров и грузов. Поэтому дорожное хозяйство - это ведущая отрасль, в целом обеспечивающая стабильную работу всех отраслей", - сказал он.



Глава депутатского корпуса региона указал, что ежегодно выделяются достаточно большие ресурсы на содержание, эксплуатацию дорог, строительство новых. "В целом работа ведется активно. В текущем году выделено свыше 200 млн рублей, из них уже больше половины освоено, выполнены соответствующие работы, проводятся текущие ремонты, реконструкция мостовых сооружений, но тем не менее в оставшийся период необходимо по некоторым направлениям усилиться", - подчеркнул Дмитрий Демидов.



Зампред комитета по архитектуре и строительству облисполкома Александр Нефедов рассказал, что протяженность местных автомобильных дорог в Витебской области - 15 тыс. км. "По показателю протяженности дороги Витебской области находятся на втором месте среди регионов страны после Минской области. Витебская область имеет наибольшее количество мостовых сооружений. Всего их на балансе 846. В первом полугодии на местных автомобильных дорогах фактически выполнен текущий ремонт 315,5 км. Ликвидировано ямочности более 61 тыс. кв.м. В целях обеспечения достижения целевых показателей государственной программы и надлежащего содержания сети местных автомобильных дорог проведена значительная работа по обновлению материально-технической базы "Витебскоблдорстроя". В 2026 году за истекший период приобретено 39 единиц новой дорожной техники и оборудования на сумму более 7 млн рублей. До конца года планируется приобрести еще 44 единицы на сумму более 16 млн рублей", - сообщил Александр Нефедов.-0-