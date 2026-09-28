В Витебске задержан мужчина, трижды совершивший кражи велосипедов

28 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции Витебска задержали 58-летнего мужчину, подозреваемого в совершении трех краж велосипедов. Им оказался ранее судимый, нигде не работающий житель областного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.



Установлено, что во всех случаях двухколесный транспорт был оставлен владельцами у подъездов многоквартирных домов без каких-либо противоугонных устройств. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснено, что злоумышленник, перемещаясь по городу, замечал непристегнутые велосипеды. Воспользовавшись беспечностью граждан, он похитил один из них, уехал на нем к месту своего жительства и спрятал велосипед в подвале. Вскоре он вернулся на то же место и аналогичным способом украл второй велосипед. Позже фигурант совершил и третье хищение. Два велосипеда он продал.



В настоящее время сыщики проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям. Фигуранту грозит до трех лет лишения свободы.-0-