В Витебске за сутки мошенники обманули семь подростков. В УВД дали советы, как уберечь ребенка

2 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. За один день семь школьников Витебска попались на уловки мошенников и лишились своих аккаунтов. Почему родителям необходимо уделить особое внимание досугу детей, особенно на каникулах, когда есть свободное время для интернет-серфинга, корреспонденту БЕЛТА рассказали в УВД Витебского облисполкома. Также правоохранители напомнили взрослым о личной цифровой гигиене.



Как сообщила старший оперуполномоченный отдела оперативно-аналитической работы управления по противодействию кибепреступности криминальной милиции УВД Витебского облисполкома Юлия Колдыбова, в одной из школ областного центра дети нашли в Telegram рекламу о раздаче бесплатных звезд. Они начали делиться юзернеймом якобы того, кто их раздает, переходили по ссылкам. "Мошенник либо просил назвать код подтверждения, либо последние шесть цифр входящего номера, либо шесть последних цифр своего номера. Дети это выполняли - таким образом предоставляли мошенникам доступ к учетным записям. За один день было семь таких случаев. Это ученики 6-7-х классов из двух параллелей", - сказала Юлия Колдыбова.



Ситуацию спасла бдительность одного из школьников: не сумев войти в свою учетную запись, он сразу рассказал родителям, а те обратились в милицию. Во время беседы с сотрудниками стало понятно, что пострадавших может быть больше. Позже родители начали обсуждать случившееся в общем чате, и выяснилось, что с этой проблемой столкнулись другие.



Сотрудница УВД Витебского облисполкома пояснила, чем опасен такой взлом. "Заполучив доступ, мошенники используют чужие профили в своих преступных схемах: могут обманывать, шантажировать людей, также взлом аккаунта приводит к потере конфиденциальной информации. К сожалению, подобные случаи не редкость. Злоумышленники могут находить своих жертв в игровых чатах. Они втираются в доверие к детям, изучают их интересы, а затем под предлогом подарка, редкого скина присылают фишинговую ссылку. Как только ребенок переходит по ней и вводит личные данные, он тут же теряет контроль над своим аккаунтом", - добавила Юлия Колдыбова.



Она дала рекомендации, как обезопасить свой аккаунт: "В первую очередь необходимо включить двухфакторную аутентификацию. У большинства пострадавших детей из Витебска ее не было. Если ребенок предоставил доступ к учетной записи в мессенджере Telegram, сразу нужно попробовать войти в аккаунт. При наличии доступа - сменить пароль, он должен быть сложным (не дата рождения). Помните правило: один аккаунт - один пароль. Также нужно зайти в настройки, выбрать раздел "Устройства" и убедиться, что не подключены сторонние устройства. При их обнаружении необходимо сразу завершить сеанс. Важно оперативно сообщить друзьям, что аккаунт взломали, чтобы они не выполняли просьбы от вашего имени. Если восстановить доступ не получается, следует обратиться в техподдержку".



Эксперт подчеркнула, что и взрослые часто теряют доступ к своим профилям. Как правило, это происходит после перехода по фишинговым ссылкам с просьбой "проголосовать в конкурсе". "Сообщение приходит от кого-то из контактов, часто уже взломанного аккаунта, с просьбой поддержать близкого человека. Сюжеты голосований постоянно меняются: детские рисунки, благотворительные акции, а из недавнего - конкурсы кондитерского мастерства. Люди знают об этой схеме, но все равно попадаются. К сожалению, у многих до сих пор нет автоматической привычки просто перезвонить человеку по телефону и все перепроверить", - отметила Юлия Колдыбова.-0-