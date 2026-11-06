В Витебске открыли новое производство порошковых и гранулированных ветпрепаратов

ИПУП "ВИК-здоровье животных" работает с 2000 года. Предприятие выпускает ветеринарные препараты в жидких, мягких и твердых лекарственных формах, включая стерильные суспензии и порошки, а также косметическую продукцию и средства ухода за животными.-0- ИПУП "ВИК-здоровье животных" работает с 2000 года. Предприятие выпускает ветеринарные препараты в жидких, мягких и твердых лекарственных формах, включая стерильные суспензии и порошки, а также косметическую продукцию и средства ухода за животными.-0-

6 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебске в торжественной обстановке открыли цех, где налажено производство порошковых и гранулированных ветеринарных препаратов. Производственная площадка принадлежит российской Группе компаний ВИК, передает корреспондент БЕЛТА.Проект реализовали в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь при финансовой поддержке инновационного фонда Витебского областного исполнительного комитета. Учредитель Группы компаний ВИК Виктория Виолина отметила весомую поддержку со стороны государственной власти.Для размещения нового цеха №14 построен производственно-складской корпус, который включает два обособленных участка - для выпуска порошковых и гранулированных ветеринарных препаратов. Для изготовления гранул выделена отдельная линия, которая благодаря закрытому исполнению гарантирует высокое качество готовой продукции.Совокупная проектная мощность нового цеха составит около 1,7 тыс. т продукции в год. Причем объемы выпуска гранулированных антибиотиков удвоятся - с 700 до 1,4 т в год. Важным социальным эффектом для региона стало создание 26 рабочих мест, 15 из которых - абсолютно новые. Здесь будут работать аппаратчики широкого профиля и технологи.Как подчеркнул директор ИПУП "ВИК-здоровье животных" - производственная площадка Группы компаний ВИК - Илья Курганов, более 90% выпускаемых в цеху препаратов планируется поставлять на внешние рынки. "Для предприятия это реальная возможность нарастить присутствие на зарубежных рынках, а для региона - увеличить экспорт фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью. Рассчитываем развивать долгосрочное сотрудничество с отечественными и зарубежными партнерами, для которых важны не только ассортимент и цена, но и стабильность поставок, качество препаратов и соответствие требованиям их рынков", - сказал Илья Курганов.Также он поделился планами на будущее: "Через три года мы снова встретимся здесь, на этой же площадке. У нас есть планы по строительству нового фармацевтического производства. Это четыре участка, где будут выпускать инъекционные лекарственные средства, суспензии, таблетки, секторепеллентные препараты".Заместитель председателя Витебского облисполкома Анжелика Никитина отметила, что фармацевтическая и биотехнологическая отрасли уже хорошо знакомы региону. Основная задача, которую ставит глава государства, - выявлять и развивать компетенции и внутренний стратегический потенциал каждого региона. Она выразила уверенность, что совместные инициативы и готовность местных властей к их реализации принесут весомые результаты в будущем.