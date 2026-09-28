В Верхнедвинске бдительная мать не дала сыну продать квартиру по указке аферистов

По данному факту следователи возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Правоохранители напоминают, что сотрудники госорганов никогда не звонят в мессенджерах, не требуют оформлять кредиты и не просят переводить деньги. Если поступил подобный звонок, нужно немедленно прекратите разговор и обратиться в милицию.-0-

28 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Верхнедвинский РОВД обратилась женщина, которая заподозрила, что ее 29-летний сын попал в сети телефонных аферистов, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.История началась еще в июле и развивалась по классическому сценарию психологической обработки. Все началось с обычного звонка. Лжесотрудница фирмы по обслуживанию домофонов предложила парню активировать персональный код доступа. Не заподозрив ничего плохого, молодой человек передал код собеседнице.Дальше парню позвонили якобы из БелГИЭ, заявив, что в отношении мужчины выявлены мошеннические действия. Для разбирательства его переключили на лжесотрудника КГК, который по видеосвязи начал запугивать молодого человека уголовным делом и потребовал выполнять все его указания. Потерпевший должен был переводить деньги на счета, их реквизиты предоставлял силовик. Находясь под мощным психологическим давлением, парень беспрекословно выполнял все инструкции. Сначала он перевел все свои накопления, затем, по указке кураторов, оформил два кредита, чтобы погасить якобы взятые на него мошенниками займы. В общей сложности он перечислил преступникам около 45 тыс. рублей. Однако аппетиты аферистов росли: они убедили жертву, что для окончательного решения проблем необходимо продать квартиру. Парень уже начал готовиться к сделке, но странное поведение сына насторожило мать. Узнав о его намерениях, женщина обратилась в милицию.