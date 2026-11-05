В Узденском районе пьяный подросток врезался на отцовской машине в жилой дом - возбуждено уголовное дело

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узденским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого травмированы несовершеннолетние пассажир и водитель. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе СК.
По данным следствия, 25 октября текущего года в ночное время 17-летний житель Узды, не имея права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем Opel Astra, принадлежащим его отцу.
"На 39-м километре автодороги Копыль - Бобовня - Логовище молодой человек не справился с управлением, съехал на правую по ходу движения обочину, после чего транспортное средство столкнулось с опорой линии электропередачи, забором и жилым домом. В результате аварии 16-летний пассажир, житель аг. Семеновичи, получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован. Пострадал и сам водитель", - сообщили в СК.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ и сотрудников ГАИ проведен осмотр, зафиксирована дорожная обстановка. Изъяты автомобиль, следы и предметы, имеющие значение для расследования, назначен ряд экспертных исследований. Транспортное средство помещено на охраняемую стоянку.
В отношении несовершеннолетнего, который был задержан, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-