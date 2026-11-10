В УСК по Гомельской области напомнили, почему родителям важно контролировать действия детей в интернете

10 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На что ссылаются некоторые родители при ответе на вопрос, контролируют ли они действия своих детей в интернете, рассказала журналистам заместитель начальника отдела по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности следственного управления УСК по Гомельской области Ирина Спивак, передает корреспондент БЕЛТА.





Ирина Спивак привела факты нескольких преступлений последних лет против половой неприкосновенности, половой свободы несовершеннолетних, по обороту детской порнографии. "Так, в следственном управлении УСК по Гомельской области находится уголовное дело в отношении жителя Гомеля. Мужчина на протяжении нескольких лет совершал мужеложество и иные действия сексуального характера с несовершеннолетними, не достигшими 16 лет, жителями Гомельской области. Он также использовал подростков для изготовления порнографических материалов", - отметила заместитель начальника отдела.





"В 2022 году следственным управлением УСК окончено уголовное дело по обвинению 44-летнего жителя Ветки. Ему было предъявлено обвинение в совершении ряда развратных действий в отношении малолетних, т.е. не достигших 14 лет, и несовершеннолетних, не достигших 16 лет. Было установлено 38 преступных эпизодов. Обвиняемый в социальной сети знакомился с подростками, представлялся ровесником - на страничке у него были фотоизображения молодого парня из интернета. Мужчина начинал общение с признания собеседнику в том, что у него есть сексуальные комплексы, проблемы при взаимоотношении с противоположным полом, есть боязнь вступления в половые сношения. Таким образом житель Ветки входил в доверие к ребенку. Между ними начиналась переписка развратного характера", - напомнила пример из практики Ирина Спивак.





Еще одно уголовное дело было окончено следственным управлением по обвинению 33-летнего жителя Мозыря. Мужчина в социальных сетях знакомился с девочками младше 16 лет. "Возраст для него был принципиально важен. Мужчина предлагал наблюдать за тем, как он совершает самостоятельно действия сексуального характера взамен на денежное вознаграждение. К сожалению, девочки соглашались - за каждый такой просмотр получали определенную сумму денег. После обвиняемый просил подростков сфотографировать себя обнаженными и через интернет отправить ему эти фото. Опять-таки за денежное вознаграждение. Некоторые девочки соглашались и делали подобные фото. Но преступнику этого было мало. Получив такие фотоизображения, обвиняемый начинал склонять девочек к совершению уже совместно с ним действий сексуального характера. В случае отказа распространял обнаженные фото девочек всем их подписчикам в соцсетях, друзьям, одноклассникам. Таких эпизодов было установлено 54", - подчеркнула заместитель начальника отдела.





Она сделала акцент: подробных примеров можно приводить много. "Что их объединяет - это бесконтрольность детей. В основном такие факты выявляются именно благодаря совместной и слаженной работе сотрудников всех правоохранительных ведомств. К сожалению, ни сами родители, ни потерпевшие зачастую не приходят в правоохранительные органы и не сообщают о данных фактах", - констатировала Ирина Спивак.





"При этом, когда мы общаемся с родителями пострадавших, на вопросы, контролируют ли они поведение своих детей, их виртуальную жизнь, многие дают следующие ответы. Одна часть родителей отвечает: "Я доверяю своему ребенку и не считаю нужным его контролировать". Еще часть родителей говорит: "Уважаю личные границы ребенка и не буду его контролировать". Конечно, есть родители, которые говорят, что у них нет времени на то, чтобы смотреть, как проводит время ребенок: "Я работаю, я занят, я устаю", - обратила внимание на позицию многих взрослых следователь.





"Однако именно мы, взрослые, родители, несем ответственность за безопасность детей, за их нравственное развитие, в том числе за их половую неприкосновенность", - сделала акцент Ирина Спивак.





Она обратила внимание и на уголовное дело, которое расследовалось по факту ряда убийств на территории Гомеля. У одного из фигурантов, которому впоследствии было предъявлено обвинение в двух убийствах, изъяли мобильный телефон. В нем обнаружили переписку с несовершеннолетними, малолетними, в том числе с 9-летней минчанкой. "Представьте: девочке 9 лет, ему 46. И он переписывался с ребенком на протяжении нескольких месяцев, вызвал у девочки определенную симпатию, влюбленность. Несмотря на возраст, она считала его своим парнем. Обвиняемый договорился с ребенком о встрече - в лесополосе недалеко от дома девочки. При этом мужчина не скрывал в переписке свои намерения относительно нее, рассказывал во всех подробностях, какие действия сексуального характера намеревается совершить. И даже попросил девочку быть в юбочке. Ребенок, естественно, не понимая, какой опасности себя подвергает, согласилась на встречу. Благодаря тому, что оперативники сработали своевременно, удалось предотвратить преступление. Думаю, не стоит рассказывать, чем бы могла закончиться встреча", - отметила Ирина Спивак.





По словам следователя, когда у мамы девочки спросили, проверяет ли она мобильный телефон ребенка, женщина ответила, что уважает личные границы дочери и не считает нужным контролировать ее времяпрепровождение в сети.-0-