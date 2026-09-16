В Ушачском районе задержали бесправника, перевозившего на мотоцикле подростка

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ушачском районе задержали бесправника, который перевозил несовершеннолетнюю на мотоцикле, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Витебского облисполкома.



19-летний водитель, не имея прав, ехал на незарегистрированном мотоцикле Minsk D4 по автодороге Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ. На требование сотрудников ГАИ остановиться он не отреагировал и продолжил движение. "При этом в качестве пассажира на мотоцикле находилась 16-летняя девушка", - отметили госавтоинспекторы.



На нарушителя составили пять административных материалов. Мотоцикл доставили на штрафстоянку, на него наложен арест. Водитель получил штраф в размере 11 базовых величин.



"Управление транспортом без водительского удостоверения - грубое нарушение ПДД, которое может привести к трагическим последствиям. Не рискуйте своей жизнью и жизнью окружающих", - подчеркнули в УГАИ.-0-