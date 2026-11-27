27 ноября, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области разработали региональную программу модернизации колледжей, в процесс включились и предприятия. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович, передает корреспондент БЕЛТА.





"У нас 45 колледжей различной направленности. По 13 ведется работа по обновлению материальной базы, лабораторий, центров компетенций, проведению капитальных ремонтов. Колоссальные вложения. Их эффективность видим уже сейчас, потому что интерес у молодежи к специальностям такого профиля значительно возрос. Работу эту будем продолжать", - сказал Виктор Рафалович.

В улучшение материально-технической базы колледжей включаются предприятия, работающие в разных отраслях. "Создают лаборатории за счет предприятий, центры компетенций, закупается и устанавливается оборудование. Всемерная поддержка", - подчеркнул зампредседателя Брестского облисполкома. Заказчики кадров усилили взаимодействие с абитуриентами, что сказалось в том числе на увеличении числа целевиков. Предприятия поддерживают учащихся различного рода доплатами, обеспечивают местами для практики и работы. В улучшение материально-технической базы колледжей включаются предприятия, работающие в разных отраслях. "Создают лаборатории за счет предприятий, центры компетенций, закупается и устанавливается оборудование. Всемерная поддержка", - подчеркнул зампредседателя Брестского облисполкома. Заказчики кадров усилили взаимодействие с абитуриентами, что сказалось в том числе на увеличении числа целевиков. Предприятия поддерживают учащихся различного рода доплатами, обеспечивают местами для практики и работы.





В Брестской области в учреждениях среднего специального образования обучаются более 26 тыс. человек по 96 рабочим профессиям и 82 специальностям. Большинство рабочих профессий являются интегрированными: 90% обучающихся одновременно получают две и более квалификации. Это дает выпускникам гарантию трудоустройства, расширяет зону их профессиональной компетентности и повышает конкурентоспособность на рынке труда.

В Барановичском районе сегодня с участием министра образования Андрея Иванца проходит заседание Республиканского совета руководителей колледжей. Обсуждается широкий спектр вопросов. Ключевая тема - модернизация материально-технической базы колледжей.-0- В Барановичском районе сегодня с участием министра образования Андрея Иванца проходит заседание Республиканского совета руководителей колледжей. Обсуждается широкий спектр вопросов. Ключевая тема - модернизация материально-технической базы колледжей.-0-