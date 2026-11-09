В Свислочском районе после проверки прокуратуры устранили недостатки в содержании скота

9 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Как соблюдаются требования отраслевых регламентов и нормативов при содержании крупного рогатого скота в Свислочском районе, проверила прокуратура Гродненской области.



Цель проверочных мероприятий - установить причины роста падежа скота.



Проверки проведены на животноводческих объектах всех 8 сельскохозяйственных предприятий района, которые занимаются выращиванием крупного рогатого скота. За 9 месяцев 2026 года падеж КРС в районе составил 731 голову, что на 122 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост падежа КРС допущен в 7 из 8 организаций АПК района.



Установлено, что хозяйства принимают меры, направленные на надлежащее исполнение требований законодательства. Однако в некоторых случаях они недостаточны и не позволяют в полной мере исключить нарушения.



Например, на объектах одного из предприятий установлены факты несвоевременного выпаивания молозивом новорожденных телят, несоблюдения сроков проведения вакцинации сухостойных коров, несбалансированного и неполноценного кормления животных, низкого качества кормов, нарушения технологии их забора, несвоевременного вывоза органики с территории ферм. Также отмечена ненадлежащая подготовка индивидуальных домиков для новорожденных телят.



По итогам проведенной проверки заместитель прокуратура Гродненской области внес в адрес первого заместителя Гродненского облисполкома представление об устранении выявленных нарушений.



Акт надзора рассмотрен, приняты меры по устранению негативных моментов, что подтвердили результаты проведенной контрольной проверки.



Вопросы соблюдения сельхозорганизациями области требований законодательства в период подготовки к зимне-стойловому периоду остаются под пристальным вниманием прокуратуры. Проведение надзорных мероприятий продолжается.-0-