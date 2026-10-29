В Светлогорском районе у семьи изъяли незаконное оружие, дичь и рыболовные сети

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семейный подряд браконьеров разоблачили сотрудники Гомельской областной инспекции и оперативники ГУБОПиК в Светлогорском районе. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте.





Одним из фигурантов стал молодой человек, который, не имея официального статуса охотника, устроил двухдневный рейд по местным угодьям. Для незаконного промысла в Светлогорском охотничьем хозяйстве он использовал незарегистрированное ружье. Так, 21 октября нарушитель застрелил косулю, а 22-го на том же участке его добычей стал заяц. В ходе обыска на подворье следственно-оперативная группа изъяла свыше 20 кг дичи.





Вред, причиненный окружающей среде, составил 150 базовых величин. За "прогулки" с оружием без разрешения в отношении злоумышленника начат административный процесс (ч.1 ст.16.27 КоАП), а за саму добычу животных - уголовное дело по ч.2 ст.282 (незаконная охота, повлекшая ущерб в крупном размере).





Когда инспекторы и милиция пришли с обыском в дом к отцу задержанного, где и прятали незаконную добычу, они обнаружили еще более серьезные находки. Помимо браконьерского мяса, на подворье хранились боеприпасы и запрещенные снасти.





Изъяты два незарегистрированных гладкоствольных ружья 16-го калибра (одно из которых использовал сын), 67 патронов, 6 банок с порохом (общим весом около 300 г), а также мешок рыболовных сетей и 3 сетевых "экрана-телевизора" запрещенных размеров.





За хранение этого арсенала старшему хозяину дома теперь грозит уголовная ответственность. В его действиях усматриваются признаки состава преступления по ч.2 ст.295 (незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ), также начат административный процесс по ст.16.26 КоАП Беларуси. Все изъятые предметы и мясная продукция направлены на экспертизу. Проводится разбирательство.





Госинспекция призывает граждан не оставаться в стороне и сообщать информацию о фактах браконьерства или незаконного хранения оружия.-0-