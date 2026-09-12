"> В столице 13 работников разных отраслей удостоены звания "Минчанин года"

Поздравляя лучших в своей профессиональной деятельности с высоким званием, председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев отметил, что праздник столицы объединяет многие поколения минчан, которые на протяжении долгих лет строили и благоустраивали город.

"Сегодня мы, потомки тех выдающихся людей, должны быть вместе и делать все, чтобы город оставался таким же уютным, красивым, цветущим и комфортным для проживания. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, оставаясь на своем рабочем месте. Сегодня мы чествуем тех, кто добился в представляемых отраслях настоящего мастерства. Это результат многолетней кропотливой работы, совершенствования, покорения новых высот. Вы пример для других, вы те, кто берется за самую трудную работу, которая приносит радость людям и пользу нашему городу и стране", - сказал Владимир Кухарев. "Сегодня мы, потомки тех выдающихся людей, должны быть вместе и делать все, чтобы город оставался таким же уютным, красивым, цветущим и комфортным для проживания. Я хочу поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, оставаясь на своем рабочем месте. Сегодня мы чествуем тех, кто добился в представляемых отраслях настоящего мастерства. Это результат многолетней кропотливой работы, совершенствования, покорения новых высот. Вы пример для других, вы те, кто берется за самую трудную работу, которая приносит радость людям и пользу нашему городу и стране", - сказал Владимир Кухарев.

"В Минске живу почти 20 лет и рада, что посчастливилось переехать в столицу. Мне нравится работать с молодежью, быть с ними на одной волне, создавая увлекательный мир нашей профессии, которая востребована не только в Минске, но и во всей стране в целом. Мы стараемся идти в ногу со временем, внедряя новые технологии, новое оборудование, чтобы наши выпускники имели возможность трудиться в самых престижных объектах общественного питания", - обратила внимание Елена Казун. "В Минске живу почти 20 лет и рада, что посчастливилось переехать в столицу. Мне нравится работать с молодежью, быть с ними на одной волне, создавая увлекательный мир нашей профессии, которая востребована не только в Минске, но и во всей стране в целом. Мы стараемся идти в ногу со временем, внедряя новые технологии, новое оборудование, чтобы наши выпускники имели возможность трудиться в самых престижных объектах общественного питания", - обратила внимание Елена Казун.

Лучшие музыкальные номера для участников церемонии прозвучали в исполнении Президентского оркестра Республики Беларусь.-0- Лучшие музыкальные номера для участников церемонии прозвучали в исполнении Президентского оркестра Республики Беларусь.-0-

Фото Максима Гучека Фото Максима Гучека

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из центральных мероприятий праздничной программы, посвященной Дню города, стала торжественная церемония присвоения почетного звания "Минчанин года", которого удостоены 13 представителей разных отраслей, передает корреспондент БЕЛТА.Среди удостоенных звания "Минчанин года" - инженер-технолог производственно-технологического отдела кондитерской фабрики "Слодыч" Ольга Рончик. Как подчеркнула минчанка, предприятие, где она трудится 33 года, в буквальном смысле вырастило ее как специалиста."Я прошла путь на производстве от изготовителя бисквитов до инженера-технолога. Многое изменилось с тех пор, но незыблемым остается качество нашей продукции и замечательный коллектив. Хочу сказать, что любовь к профессии сотрудников нашего предприятия потребители ощущают в каждом нашем изделии. Так что присвоенное звание считаю заслугой нашего коллектива, который болеет за общее дело. И я горжусь, что являюсь его частью", - поделилась Ольга Рончик, добавив, что на фабрике активно работают над новыми рецептурами, поэтому уже в ближайшем будущем порадуют любителей столичного печенья очередными вкусностями."Вся моя жизнь прошла в Минске, и я безумно люблю свой город. Он красивый, уютный, чистый, цветущий, благоустроенный. Поэтому рада приносить пользу городу и стране", - отметила Ольга Рончик.Мастер производственного обучения Минского государственного колледжа кулинарии Елена Казун рассказала, что в сфере профподготовки кадров работает более четверти века.То, как менялся Минск и как росли его микрорайоны, хорошо знает машинист автомобильного крана ОАО "Стройтрест №35" Юрий Романович. "В моей трудовой книжке - одна запись. Получил распределение в свой трест после окончания училища 37 лет назад, так и тружусь. Горжусь тем, что строю Минск, в этом вижу свое призвание. Присвоение такого высокого звания, как "Минчанин года", - почетно, но и ответственно, я постараюсь оправдать доверие", - сказал Юрий Романович.