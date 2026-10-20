20 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области продолжается формирование стабфонда - на сегодняшний день уже заложено 37% от плана. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома.
Как отметили специалисты, заложено более 2,6 тыс. т свежей плодоовощной продукции при плане почти 7,1 тыс. т, помимо картофеля и яблок. Закладка продукции началась в середине сентября, а завершится к 15 ноября. Формирование стабфонда идет по мере уборки сельскохозяйственных культур.
"На хранение уже поступило 95% картофеля - это 5,5 тыс. т. Также уже заложили 83% лука, 67% свеклы и 29% моркови. Закладка капусты пока не началась - к ее уборке приступили недавно. Всего планируется заложить на межсезонный период более 2,7 тыс. т", - перечислили в облсельхозпроде.
В закладке стабфонда в регионе участвуют 16 субъектов хозяйствования. Это госпредприятия и крестьянско-фермерские хозяйства. Среди них - КФХ "Царево" и ФХ Зайцева В.М. Могилевского района, ООО "Веом" Бобруйского района, ФХ Борисевича В.В. И КФХ "Дубровские овощи" из Глусского района. Также в формировании запасов на межсезонный период участвуют КФХ и фермерские хозяйства из Шкловского, Осиповичского, Чериковского и Дрибинского районов.
Как подчеркнули в облсельхозпроде, в регионе созданы все необходимые условия для хранения, чтобы овощи не теряли внешнего вида и полезных качеств. Для этого подготовили 19 хранилищ и 28 холодильных камер.-0-
Регионы
20 октября 2026, 11:49
В стабфонд Могилевской области уже заложили более 2,6 тыс. т плодоовощной продукции
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