В соцучреждениях Могилева и Бобруйска начали включать отопление

6 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве и Бобруйске сегодня дали старт отопительному сезону в учреждениях социальной сферы. Об этом БЕЛТА сообщили в РУП "Могилевэнерго".



Тепло начнет поступать в детские сады, школы, медучреждения, музеи и другие объекты социальной сферы. Такое решение было принято на основании распоряжений городских исполнительных комитетов.



Как напомнили специалисты, включение отопления будет проводиться поэтапно.-0-