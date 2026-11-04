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В Солигорском районе конфликт между подрядчиками обернулся порчей техники и уголовным делом

Опубликовано:

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Регионы
04 ноября 2026, 16:58

В Солигорском районе конфликт между подрядчиками обернулся порчей техники и уголовным делом

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе производственный конфликт между подрядчиками закончился производственной диверсией и уголовным делом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Минского облисполкома.

В Солигорский РОВД обратился представитель иногородней фирмы, которая выполняет покрасочные работы на одном из объектов Солигорского района. Он рассказал правоохранителям, что кто-то намеренно вывел из строя дорогостоящую технику - передвижной компрессор. В двигателе оказались посторонние металлические детали. Из-за этого предприятию причинен ущерб на 25 тыс. рублей.

"Оперативники установили, что к порче техники причастен механик другой организации. Мужчина давал работникам пострадавшей фирмы свой компрессор, однако те вернули инструмент сломанным. Поэтому он дождался удобного момента и испортил технику", - рассказали в УВД. 

Следователи возбудили уголовное дело за умышленное повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в крупном размере.-0-
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