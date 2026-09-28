В Солигорском районе электрослесарь устроил стрельбу из пневматического пистолета по чужому авто

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе электрослесарь устроил стрельбу из окна из пневматического пистолета по чужому автомобилю. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.



Хозяин "Рено", житель одного из поселков Солигорского района, услышал хлопки, а затем увидел, как по лобовому стеклу его иномарки одна за другой прилетают пули, оставляя глубокие трещины. Автовладелец набрал 102. Прибывшие на место происшествия сотрудники Солигорского РОВД оперативно вычислили квартиру, откуда стреляли. Там правоохранители застали двух молодых людей.



Стрелком оказался 19-летний электрослесарь. Как выяснилось, он находился в гостях у приятеля. В какой-то момент хозяин жилья решил похвастаться своим пневматическим пистолетом. Фигурант попросил подержать оружие в руках "для солидности", однако просто рассматривать его не захотел. Открыв окно, он начал стрельбу. "Молодой человек даже не задумывался о последствиях своих действий и о том, что во дворе могли находиться люди", - обратили внимание в УВД.



За секунды сомнительного веселья юноше придется отвечать по всей строгости закона. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по ст.339 ("хулиганство") Уголовного кодекса. За восстановление авто придется заплатить.-0-