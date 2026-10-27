27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе местный егерь добровольно сдал сотрудникам милиции найденное в лесу охотничье ружье. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.
Как выяснилось, незарегистрированное оружие егерь обнаружил при обходе территории. "Старый ствол лежал в глухом месте прямо в лесу - под выворотом поваленного дерева. Проявив гражданскую ответственность, мужчина не стал прятать находку, оставлять ее себе в качестве сувенира или пытаться продать, а незамедлительно доставил опасный предмет в районный отдел внутренних дел", - отметили в УВД.
Также в Борисовское РУВД поступила информация о возможном незаконном хранении оружия. Во время проверки сведения подтвердились. У 78-летнего мужчины по месту жительства обнаружено гладкоствольное ружье и три патрона без соответствующих разрешительных документов.
Установлено, что мужчина ранее занимался охотой и имел государственное разрешение. Оружие и боеприпасы изъяты и направлены на баллистическую экспертизу. Правоохранителями проводится проверка.
Правоохранители предупреждают: согласно законодательству Республики Беларусь, лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства в органы внутренних дел, полностью освобождаются от административной и уголовной ответственности.-0-
Регионы
27 октября 2026, 20:05
В Солигорском районе егерь нашел в лесу охотничье ружье и сдал его в милицию
Фото УВД Минского облисполкома
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