В Сморгонском районе завершаются пуско-наладочные работы на новом маслоэкстракционном заводе

19 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Сморгонском районе завершают пуско-наладочные работы на втором маслоэкстракционном заводе. Новое производство станет уникальным для страны - после его запуска предприятие ООО "Белагротерминал" будет единственным в Беларуси переработчиком всех масличных культур. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском облисполкоме.





Запуск нового производства позволит нарастить экспорт растительных масел и снизить зависимость животноводства от импортного шрота. Помощник Президента - инспектор по Гродненской области Константин Бурак, который ознакомился с ходом работ на заводе, отметил мультикультурность сырья, энергетическую самодостаточность за счет использования в качестве энергоносителя отходов, а также грамотное сочетание использования автомобильного и железнодорожного транспорта.





"Как человек военный, в первую очередь рассматриваю любой объект с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Безусловно, в этом плане для агропромышленного комплекса предприятие имеет большое значение. Это и увеличение на территории Беларуси мощностей по переработке сельхозпродукции, и расширение производства важнейших компонентов кормов для крупного рогатого скота, и оптимизация логистики", - подчеркнул он.





Константин Бурак отметил ответственный подход к производству, безопасности и экологии, также подчеркнул важность создания новых рабочих мест.-0-