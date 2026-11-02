2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Сморгонского района поддержала в суде гособвинение в отношении 49-летнего местного жителя, которому инкриминировано нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
Как установлено во время судебного заседания, обвиняемый, не имея прав, 9 августа 2026 года около 13.25 ехал за рулем мотоцикла Minsk в состоянии алкогольного опьянения. При движении в д.Боярск с превышением максимально допустимой скорости наехал на идущую по проезжей части в попутном направлении местную жительницу.
В результате ДТП 59-летней женщине были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, от которых она скончалась на месте происшествия.
По результатам проведенного после аварии освидетельствования у обвиняемого выявлено 1,276 промилле алкоголя.
С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Сморгонского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 8 лет.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
Регионы
02 ноября 2026, 16:37
В Сморгонском районе пьяный бесправник на мотоцикле насмерть сбил женщину: суд вынес приговор
Фото из архива
Новости рубрики Регионы
Стройорганизация Гомельской области завышала стоимость работ и материалов. Возбуждено уголовное дело
Главное
Топ-новости
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
Крупко о гуманитарной миссии в Алешках: Беларусь вновь подтвердила позицию миролюбия и добрососедства
"Огромная роль". Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в миссии в Алешках и переговорах с Украиной
Путин утвердил положение о порядке реализации договора с Беларусью о развитии военно-технического сотрудничества
Кинематограф стал мощнейшим инструментом защиты культурного суверенитета и исторической памяти - Петришенко
ЖКХ, торговля, строительство. В Мингорисполкоме рассказали, с какими вопросами чаще обращаются жители
С нами интереснее