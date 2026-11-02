В Сморгонском районе пьяный бесправник на мотоцикле насмерть сбил женщину: суд вынес приговор 

2 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Сморгонского района поддержала в суде гособвинение в отношении 49-летнего местного жителя, которому инкриминировано нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.



Как установлено во время судебного заседания, обвиняемый, не имея прав, 9 августа 2026 года около 13.25 ехал за рулем мотоцикла Minsk в состоянии алкогольного опьянения. При движении в д.Боярск с превышением максимально допустимой скорости наехал на идущую по проезжей части в попутном направлении местную жительницу.



В результате ДТП 59-летней женщине были причинены тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни, от которых она скончалась на месте происшествия.



По результатам проведенного после аварии освидетельствования у обвиняемого выявлено 1,276 промилле алкоголя.



С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Сморгонского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.4 ст.317 Уголовного кодекса Беларуси фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 8 лет.



Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-