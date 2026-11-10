10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах изучают ситуацию с загрязнением реки Плиса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.
Масляные пятна местные жители заметили в районе улицы Комсомольской. Ощущался и характерный запах нефтепродуктов.
"Информация оперативно поступила в Смолевичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты Республиканского центра аналитического контроля Минприроды уже выехали на место: взяты пробы воды для определения концентрации вредных веществ в лабораторных условиях", - рассказали в пресс-службе.
По предварительной версии, масла и технические жидкости могли попасть в ливневую канализацию. Обильные осенние осадки просто вымыли их с городских территорий и дорог в поверхностные стоки. Точный источник загрязнения устанавливается.
Как добавили в министерстве, ситуация находится на контроле Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и ведомства.-0-
Регионы
10 ноября 2026, 17:35
В Смолевичах ищут источник попадания нефтепродуктов в реку Плиса
Скриншот видео Минприроды
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