В Смолевичах ищут источник попадания нефтепродуктов в реку Плиса

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Смолевичах изучают ситуацию с загрязнением реки Плиса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.



Масляные пятна местные жители заметили в районе улицы Комсомольской. Ощущался и характерный запах нефтепродуктов.



"Информация оперативно поступила в Смолевичскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты Республиканского центра аналитического контроля Минприроды уже выехали на место: взяты пробы воды для определения концентрации вредных веществ в лабораторных условиях", - рассказали в пресс-службе.



По предварительной версии, масла и технические жидкости могли попасть в ливневую канализацию. Обильные осенние осадки просто вымыли их с городских территорий и дорог в поверхностные стоки. Точный источник загрязнения устанавливается.



Как добавили в министерстве, ситуация находится на контроле Минского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды и ведомства.-0-